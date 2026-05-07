Летом в самарском регионе планируют обустроить и открыть 64 пляжа

Этим летом в Самарской области планируют обустроить и открыть 64 пляжа. Это на 16 локаций больше, чем в прошлом году. В том числе появятся площадки, которые превратятся из «диких» в санкционированные.

Вопрос организации пляжей обсуждался на оперативном совещании правительства Самарской области.

Уже оформлено 98% земельных участков. Заключено более 60% договоров водопользования.

До 1 июня будет обозначен и список несанкционированных пляжей, где установят предупреждающие знаки. Купание там может быть опасно для жизни и здоровья.

Старт пляжного сезона намечен на 15 июня. Однако дата может измениться.

