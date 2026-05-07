В Самаре женщина умерла, отравившись угарным газом

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в результате отравления угарным газом.

По версии следствия, 6 мая 2026 года в одном из подъездов многоквартирного дома, расположенного в 10 квартале поселка Мехзавод, произошла утечка угарного газа из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования, в результате которого погибла женщина и пострадали еще несколько человек.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

