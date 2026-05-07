На региональных дорогах начали обновлять разметку

На дорогах Самарской области начали обновлять разметку. Дорожные службы приступили к нанесению горизонтальной разметки на региональных и межмуниципальных трассах. Работы ведутся по проекту организации дорожного движения, согласованному с Госавтоинспекцией.

Чёткие линии, нанесенные краской или термопластиком, помогают водителям ориентироваться на трассе, повышают дисциплину и снижают риск аварий — особенно в тёмное время суток и в непогоду.

Работы уже идут в семи районах: Волжском, Хворостянском, Клявлинском, Кошкинском, Красноярском, Похвистневском и Сергиевском. Всего в этом году предстоит обновить разметку на 3125 км дорог в южной части области и на 3527 км на севере региона.

Фото: минтранс СО