В крупных городах России нужно возрождать таксофоны, но уже с выходом в интернет. Об этом 13 марта сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко, пишут "Известия".

По его словам, это позволит гражданам оставаться на связи даже в периоды отключений и обеспечит необходимый уровень безопасности. Антропенко также отметил, что жители приграничных регионов уже давно живут в условиях ограничений, тогда как в Москве их воспринимают сложнее из-за сосредоточения административных центров.

