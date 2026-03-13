В Ставропольском районе на трассе М-5 опрокинулся тягач SITRAK с полуприцепом

Сегодня, 13 марта, в 11 часов 45 минут в пожарно-спасательный отряд № 30 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-5: произошёл съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля SITRAK с полуприцепом. Автомобиль перевозил комплектующие для производства пластиковых окон.

К месту вызова были направлены специалисты пожарно-спасательной части № 147 пожарно-спасательного отряда № 30, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили систему электропитания автомобиля.

Водитель от госпитализации отказался.

Фото: облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»