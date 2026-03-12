В Советском районе г. Самары в ДТП пострадали двое молодых пешеходов

11 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек. В Советском районе г. Самары в 15:44 21-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 2114, напротив дома №261 по ул. Промышленности, допустил наезд на 19-летнего и 21-летнего пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. 19-летнему молодому человеку назначено стационарное лечение, 21-летнему – амбулаторное.