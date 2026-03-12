В Советском районе г. Самары в ДТП пострадали двое молодых пешеходов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
В Сызрани появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
«ЗИМ Галерея»: Михаил Перепелкин расскажет об истории поселка Толевый
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
13 марта местами в губернии ожидается туман
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.07
0.33
EUR 91.94
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Советском районе г. Самары в ДТП пострадали двое молодых пешеходов

210
В Советском районе г. Самары в ДТП пострадали двое молодых пешеходов

11 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек. В Советском районе г. Самары в 15:44 21-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 2114, напротив дома №261 по ул. Промышленности, допустил наезд на 19-летнего и 21-летнего пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. 19-летнему молодому человеку назначено стационарное лечение, 21-летнему – амбулаторное.

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
12 марта 2026, 10:47
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
Машинист применил экстренное торможение, но было слишком поздно: предотвратить наезд не удалось, полученные травмы оказались смертельными. Происшествия
256
Электричка насмерть сбила четырех человек в Подмосковье
12 марта 2026, 09:18
Электричка насмерть сбила четырех человек в Подмосковье
По предварительной информации, погибшие нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Происшествия
276
18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб
11 марта 2026, 13:29
18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб
10 марта на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 5 человек.  Происшествия
398
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
12 марта 2026  14:59
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
116
В Самаре автовладельцев оштрафовали более чем на 300 тысяч рублей за блокирование контейнерных площадок
12 марта 2026  14:01
В Самаре автовладельцев оштрафовали более чем на 300 тысяч рублей за блокирование контейнерных площадок
219
Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!
12 марта 2026  13:39
Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!
169
Тольятти попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни и обогнал Самару
12 марта 2026  12:59
Тольятти попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни и обогнал Самару
233
Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре
12 марта 2026  12:33
Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре
229
Весь список