Электричка насмерть сбила четырех человек в Подмосковье

На станции Маленовская Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) электричка насмерть сбила четырех человек. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе МЖД.

«Сегодня в районе станции Маленковская Ярославского направления МЖД в 19:20 пригородным поездом № 7229 Болшево – Ярославский вокзал были смертельно травмированы четыре человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По предварительной информации, погибшие нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. В пресс-службе добавили, что в связи с инцидентом несколько поездов, направлявшихся в сторону Москвы и области, были задержаны.

Уточняется, что на данный момент движение электропоездов на направлении происходит в штатном режиме, пишут "Известия".