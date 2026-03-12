Я нашел ошибку
Живущий в Тольятти иностранец пытался дать полицейскому взятку
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Из Самарской области полторы сотни иностранных граждан препровождены до границы
В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Самарской области обнаружили необычную поддельную монету в 5 рублей
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Электричка насмерть сбила четырех человек в Подмосковье

212
Электричка насмерть сбила четырех человек в Подмосковье

На станции Маленовская Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) электричка насмерть сбила четырех человек. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе МЖД.

«Сегодня в районе станции Маленковская Ярославского направления МЖД в 19:20 пригородным поездом № 7229 Болшево – Ярославский вокзал были смертельно травмированы четыре человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По предварительной информации, погибшие нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. В пресс-службе добавили, что в связи с инцидентом несколько поездов, направлявшихся в сторону Москвы и области, были задержаны.

Уточняется, что на данный момент движение электропоездов на направлении происходит в штатном режиме, пишут "Известия".

