Главные новости:
Живущий в Тольятти иностранец пытался дать полицейскому взятку
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Из Самарской области полторы сотни иностранных граждан препровождены до границы
В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Самарской области обнаружили необычную поддельную монету в 5 рублей
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс

128
Новый долгожданный спортивный комплекс был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.

      Строительство быстровозводимого спорткомплекса площадью почти 1500 кв. м, с универсальным спортивным залом, стартовало в июле 2025 года по адресу: Самарская область, г. Сызрань, улица Вавилова, 6.

      В комплексе предусмотрен зал единоборств и универсальный игровой зал для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

      ФОК будет функционировать круглогодично и предназначен стать ключевым спортивным объектом в районе Образцовской площадки   городского округа Сызрань.

В центре внимания
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
12 марта 2026  09:27
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
155
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
808
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
434
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
338
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1274
