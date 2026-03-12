Я нашел ошибку
Главные новости:
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
В Сызрани появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
«ЗИМ Галерея»: Михаил Перепелкин расскажет об истории поселка Толевый
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
13 марта местами в губернии ожидается туман
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
Экспертов из Самарской области приглашают оценить инициативы участников конкурса «Моя страна – моя Россия»

229
Экспертов из Самарской области приглашают оценить инициативы участников конкурса «Моя страна – моя Россия»

Стартовал прием заявок для экспертов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Самарской области, обладающие опытом в различных сферах – от науки и образования до бизнеса и культуры, – могут присоединиться к экспертной команде конкурса и оценить проекты, направленные на развитие российских регионов. Заявки принимаются до 11 мая 2026 года.

Стать экспертом может каждый, кто обладает знаниями в одной из тематических номинаций конкурса или опытом в сфере социального проектирования, педагогики и работы с молодёжью. Важно разделять ценности конкурса и быть готовым делиться профессиональным опытом. Эксперты конкурса оценивают представленные инициативы, помогают выявить наиболее перспективные решения и поддержать идеи, способные изменить жизнь людей в регионах. Подать заявку для участия можно на официальном сайте проекта «Моя страна – моя Россия».

«Проекты и конкурсы Президентской платформы «Россия – страна возможностей» традиционно признаны сообществом как максимально прозрачные и объективные, и это достигается в первую очередь благодаря строгим алгоритмам экспертной оценки, которые мы постоянно совершенствуем. Наше экспертное сообществ – это уникальное объединение профессионалов из самых разных регионов нашей большой страны. В прошлом году рекордное число специалистов – 3116 человек – выразили готовность включиться в эту работу. Благодаря их усилиям по оценке более 74 000 проектов со всех уголков России, 72 инициативы были признаны лучшими. В Год единства народов России особенно важно видеть, как люди привносят свой уникальный опыт, знания и экспертизу, щедро делятся ими с коллегами и вместе работают на благо развития страны. Каждый из них вносит неоценимый вклад в то, чтобы поддержку получили действительно перспективные и достойные инициативы, способные изменить жизнь в городах и селах», – отметила Директор по коммуникациям Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина.

В прошлом году 61 житель Самарской области уже стал экспертом конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для них это была не только возможность оценивать проекты, но и шанс учиться у коллег, находить вдохновение в идеях участников и расти профессионально.

В новом сезоне экспертам предстоит оценивать проекты в 12 номинациях. Среди самых популярных в прошлом году были «Моя педагогическая инициатива», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» и «Моя гордость. Моя малая родина».

Для тех, кто готов присоединиться к экспертной команде, путь включает несколько этапов:

  • Обучение (с 12 по 19 мая).
  • Квалификационное тестирование (с 20 по 28 мая).
  • Оценка конкурсных работ (с 29 мая по 2 июня).

«Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия» – это члены уникального сообщества, где встречаются как опытные профессионалы, стоявшие у истоков и формировавшие традиции конкурса, так и молодые специалисты, приносящие свежие идеи. Все они не только оценивают проекты, но и разрабатывают критерии, консультируют участников. Попасть в это сообщество – значит получить доступ к уникальным возможностям: влиять на будущее страны, поддерживать талантливые инициативы и видеть, как твоя работа меняет жизнь в регионах. Уверен, что в новом сезоне мы сохраним высокий уровень доверия к конкурсу и продолжим поддерживать инициативы, способствующие позитивным изменениям», – рассказал руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Экспертный совет конкурса возглавляет председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Экспертами и координаторами по номинациям ежегодно выступают академики Российской академии образования.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов, и участие в нём доступно для жителей всех регионов России. Уже более двадцати лет конкурс объединяет авторов социально значимых инициатив со всей страны. Участники предлагают проекты, направленные на развитие городов и сёл, укрепление инфраструктуры, поддержку образования, культуры и социальной сферы. Подробности и регистрация — на официальном сайте проекта: moyastrana.ru.

