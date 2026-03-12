Экспертов из Самарской области приглашают оценить инициативы участников конкурса «Моя страна – моя Россия»

Стартовал прием заявок для экспертов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Самарской области, обладающие опытом в различных сферах – от науки и образования до бизнеса и культуры, – могут присоединиться к экспертной команде конкурса и оценить проекты, направленные на развитие российских регионов. Заявки принимаются до 11 мая 2026 года.

Стать экспертом может каждый, кто обладает знаниями в одной из тематических номинаций конкурса или опытом в сфере социального проектирования, педагогики и работы с молодёжью. Важно разделять ценности конкурса и быть готовым делиться профессиональным опытом. Эксперты конкурса оценивают представленные инициативы, помогают выявить наиболее перспективные решения и поддержать идеи, способные изменить жизнь людей в регионах. Подать заявку для участия можно на официальном сайте проекта «Моя страна – моя Россия».

«Проекты и конкурсы Президентской платформы «Россия – страна возможностей» традиционно признаны сообществом как максимально прозрачные и объективные, и это достигается в первую очередь благодаря строгим алгоритмам экспертной оценки, которые мы постоянно совершенствуем. Наше экспертное сообществ – это уникальное объединение профессионалов из самых разных регионов нашей большой страны. В прошлом году рекордное число специалистов – 3116 человек – выразили готовность включиться в эту работу. Благодаря их усилиям по оценке более 74 000 проектов со всех уголков России, 72 инициативы были признаны лучшими. В Год единства народов России особенно важно видеть, как люди привносят свой уникальный опыт, знания и экспертизу, щедро делятся ими с коллегами и вместе работают на благо развития страны. Каждый из них вносит неоценимый вклад в то, чтобы поддержку получили действительно перспективные и достойные инициативы, способные изменить жизнь в городах и селах», – отметила Директор по коммуникациям Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина.

В прошлом году 61 житель Самарской области уже стал экспертом конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для них это была не только возможность оценивать проекты, но и шанс учиться у коллег, находить вдохновение в идеях участников и расти профессионально.

В новом сезоне экспертам предстоит оценивать проекты в 12 номинациях. Среди самых популярных в прошлом году были «Моя педагогическая инициатива», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» и «Моя гордость. Моя малая родина».

Для тех, кто готов присоединиться к экспертной команде, путь включает несколько этапов:

Обучение (с 12 по 19 мая).

Квалификационное тестирование (с 20 по 28 мая).

Оценка конкурсных работ (с 29 мая по 2 июня).

«Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия» – это члены уникального сообщества, где встречаются как опытные профессионалы, стоявшие у истоков и формировавшие традиции конкурса, так и молодые специалисты, приносящие свежие идеи. Все они не только оценивают проекты, но и разрабатывают критерии, консультируют участников. Попасть в это сообщество – значит получить доступ к уникальным возможностям: влиять на будущее страны, поддерживать талантливые инициативы и видеть, как твоя работа меняет жизнь в регионах. Уверен, что в новом сезоне мы сохраним высокий уровень доверия к конкурсу и продолжим поддерживать инициативы, способствующие позитивным изменениям», – рассказал руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Экспертный совет конкурса возглавляет председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Экспертами и координаторами по номинациям ежегодно выступают академики Российской академии образования.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов, и участие в нём доступно для жителей всех регионов России. Уже более двадцати лет конкурс объединяет авторов социально значимых инициатив со всей страны. Участники предлагают проекты, направленные на развитие городов и сёл, укрепление инфраструктуры, поддержку образования, культуры и социальной сферы. Подробности и регистрация — на официальном сайте проекта: moyastrana.ru.