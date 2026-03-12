Живущий в Тольятти иностранец пытался дать полицейскому взятку

В марте текущего года на ул. Аэропортовское шоссе в поселке Береза в вечернее время сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов водителя остановили иномарку.

В ходе административной процедуры полицейские обнаружили, что машина проживающего в Тольятти иностранца оснащена дополнительным оборудованием в нарушение действующих норм и правил эксплуатации транспорта, а именно в багажнике установлен газовый баллон.

Во время оформления административного материала в патрульном автомобиле водитель, ранее не судимый 23-летний гражданин иностранного государства, предложил полицейскому незаконное денежное вознаграждение за непривлечение к ответственности. Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил правонарушителя об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако, злоумышленник не прекратил свои коррупционные действия и положил денежные средства на консоль возле коробки передач.

Полицейские задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. После чего материалы, собранные сотрудниками полиции, передали в СК РФ.

Кроме того, госавтоинспекторы вынесли в отношении задержанного водителя постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 500 рублей за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.