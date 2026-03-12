Я нашел ошибку
Главные новости:
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
В Сызрани появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
«ЗИМ Галерея»: Михаил Перепелкин расскажет об истории поселка Толевый
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
13 марта местами в губернии ожидается туман
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
Самарский университет поддерживает промышленность региона

208
Самарский университет поддерживает промышленность региона

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева подтверждает статус ведущего центра подготовки кадров и научно-производственной базы для реального сектора экономики. Сегодня вуз предлагает промышленным предприятиям Самарской области уникальные компетенции: от разработки цифровых двойников и внедрения аддитивных технологий до выпуска опытных партий продукции, необходимых для обеспечения импортозамещения и технологического суверенитета страны.

С деятельностью ключевых лабораторий и научно-производственных площадок университета ознакомился врио министа промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В ходе визита была продемонстрирована работа Киберфизической фабрики по производству малоразмерных газотурбинных двигателей. Площадка имитирует полный цикл работы реального конструкторского бюро: от проектирования и разработки документации до изготовления опытных деталей. Студенты и молодые специалисты осваивают здесь станки с ЧПУ и технологии 3D-сканирования для контроля геометрии изделий. Оборудование фабрики уже загружено реальными заказами для нужд экономики региона.

Важным звеном в структуре университета является Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД). Центр фокусируется на отечественных методах производства, включая селективное лазерное сплавление (в рамках Постановления Правительства РФ № 218) и 3D-печать выжигаемых моделей для государственного оборонного заказа. Оснащенный шестью современными принтерами, ЦАТОД проводит тестирование более 300 наименований изделий, таких как сопловые секции и камеры сгорания. Применение аддитивных технологий позволяет радикально сократить сроки производства: изготовление камеры сгорания занимает до 48 часов, а создание опалубки — до 2–3 суток. Центр открыт для взаимодействия с предприятиями, а также для образовательных целей студентов и школьников.

В Передовой инженерной аэрокосмической школе студенты осваивают моделирование литейных процессов и 3D-печать пластиками. Ректор университета Владимир Богатырев подчеркнул важность этой работы для промышленности: «Большие предприятия не могут быстро создать опытные партии — это делает университет быстро и эффективно».

Денис Гурков высоко оценил увиденное. «Здесь фундаментальная наука перерастает в прикладную, которая даст результат на производствах», - подчеркнул он. Директор Института двигателей и энергетических установок Виталий Смелов, в свою очередь, отметил, что киберфизическая фабрика является технологическим полигоном для двигателестроения. Часть уникального оборудования была приобретена по грантам при поддержке регионального правительства.

Визит завершился встречей со студентами, организованной в рамках поручения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» уделяет большое внимание развитию промышленного потенциала губернии. В ходе открытого диалога обсуждались перспективы развития аэрокосмической отрасли и машиностроения.

«Правительство Самарской области готово оказывать всемерное содействие площадкам, связывающим образование, науку и производство. Желаю центру и студентам успешной работы на благо области и страны», — обратился к участникам встречи Денис Гурков.

 

