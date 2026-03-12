Самарский университет поддерживает промышленность региона

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева подтверждает статус ведущего центра подготовки кадров и научно-производственной базы для реального сектора экономики. Сегодня вуз предлагает промышленным предприятиям Самарской области уникальные компетенции: от разработки цифровых двойников и внедрения аддитивных технологий до выпуска опытных партий продукции, необходимых для обеспечения импортозамещения и технологического суверенитета страны.

С деятельностью ключевых лабораторий и научно-производственных площадок университета ознакомился врио министа промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В ходе визита была продемонстрирована работа Киберфизической фабрики по производству малоразмерных газотурбинных двигателей. Площадка имитирует полный цикл работы реального конструкторского бюро: от проектирования и разработки документации до изготовления опытных деталей. Студенты и молодые специалисты осваивают здесь станки с ЧПУ и технологии 3D-сканирования для контроля геометрии изделий. Оборудование фабрики уже загружено реальными заказами для нужд экономики региона.

Важным звеном в структуре университета является Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД). Центр фокусируется на отечественных методах производства, включая селективное лазерное сплавление (в рамках Постановления Правительства РФ № 218) и 3D-печать выжигаемых моделей для государственного оборонного заказа. Оснащенный шестью современными принтерами, ЦАТОД проводит тестирование более 300 наименований изделий, таких как сопловые секции и камеры сгорания. Применение аддитивных технологий позволяет радикально сократить сроки производства: изготовление камеры сгорания занимает до 48 часов, а создание опалубки — до 2–3 суток. Центр открыт для взаимодействия с предприятиями, а также для образовательных целей студентов и школьников.

В Передовой инженерной аэрокосмической школе студенты осваивают моделирование литейных процессов и 3D-печать пластиками. Ректор университета Владимир Богатырев подчеркнул важность этой работы для промышленности: «Большие предприятия не могут быстро создать опытные партии — это делает университет быстро и эффективно».

Денис Гурков высоко оценил увиденное. «Здесь фундаментальная наука перерастает в прикладную, которая даст результат на производствах», - подчеркнул он. Директор Института двигателей и энергетических установок Виталий Смелов, в свою очередь, отметил, что киберфизическая фабрика является технологическим полигоном для двигателестроения. Часть уникального оборудования была приобретена по грантам при поддержке регионального правительства.

Визит завершился встречей со студентами, организованной в рамках поручения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» уделяет большое внимание развитию промышленного потенциала губернии. В ходе открытого диалога обсуждались перспективы развития аэрокосмической отрасли и машиностроения.

«Правительство Самарской области готово оказывать всемерное содействие площадкам, связывающим образование, науку и производство. Желаю центру и студентам успешной работы на благо области и страны», — обратился к участникам встречи Денис Гурков.