Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах

Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на Госуслугах. Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы.

Кто может пожаловаться

— должник

должник — родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника

родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника — представитель должника по доверенности

представитель должника по доверенности — человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника

Что считается нарушением

— разглашение сведений о долге третьим лицам

разглашение сведений о долге третьим лицам — угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления

угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления — звонки и сообщения в недопустимое время — с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные

звонки и сообщения в недопустимое время — с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные — частые звонки и сообщения

частые звонки и сообщения — другое

Заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней.