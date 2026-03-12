Песков: Во избежание блокировки Telegram должен выполнить требования закона

Telegram должен выполнить положения российского законодательства и находиться на гибком контакте с властями, чтобы избежать блокировки, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос агентства.

В середине февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.

Одной из причин введения ограничений в работе мессенджера стали так называемые сервисы пробива, раскрывающие личные данные россиян. Как сообщал РКН, из приложения еженедельно удаляют по запросу до ста таких ботов, однако принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.

Злоумышленники активно используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения он проигнорировал. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. В то же время он предоставляет их зарубежным спецслужбам.