В Самарской области обнаружили необычную поддельную монету в 5 рублей

В Самарской области обнаружили необычную подделку — монету номиналом 5 рублей. Как сообщили в местном отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, стоимость ее изготовления, вероятно, превысила номинал, поэтому экономическая выгода для фальшивомонетчика была сомнительной.

По данным регулятора, в течение 2025 года в регионе выявили 131 поддельный денежный знак. При этом количество фальшивых бумажных банкнот снизилось примерно на 20%.

Чаще всего подделывали купюры крупного номинала. Всего обнаружено 82 фальшивые банкноты по 5000 рублей, шесть купюр номиналом 2000 рублей, 37 — по 1000 рублей и по три банкноты номиналом 500 и 200 рублей, пишет samaraonline24.ru.