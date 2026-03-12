ИИ в Яндекс Картах отметил места Самары, доступные людям на инвалидных креслах

Раньше пользователи и владельцы бизнесов вручную отмечали в Картах места, оборудованные для людей с особенностями мобильности. Теперь определять такие места помогают ещё и ИИ-модели — визуально-языковая Alice AI VLM и большая языковая модель Alice AI LLM. Первая анализирует фотографии входа в заведение по нескольким параметрам — например, проверяет наличие пандуса, поручней, ступеней, ширину прохода, высоту порога. А вторая модель решает, доступно ли место для маломобильных людей. Если это так, в карточке заведения появляется соответствующая отметка. Чтобы определить доступность, ИИ проанализировал уже более девяти тысяч снимков заведений Самары. В отдельных случаях, если выводы нейросети и пользователей не совпадают, команда Карт сама проверяет снимки и определяет доступность места.