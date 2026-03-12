Я нашел ошибку
Главные новости:
Живущий в Тольятти иностранец пытался дать полицейскому взятку
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Из Самарской области полторы сотни иностранных граждан препровождены до границы
В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Самарской области обнаружили необычную поддельную монету в 5 рублей
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
ИИ в Яндекс Картах отметил места Самары, доступные людям на инвалидных креслах

ИИ в Яндекс Картах отметил места Самары, доступные людям на инвалидных креслах

Яндекс Карты с помощью ИИ на 23% увеличили базу точек питания, доступных для людей с особенностями мобильности в Самаре. Нейросеть автоматически анализирует фотографии входов в кафе, рестораны и бары, определяя их доступность для инвалидных колясок. Благодаря использованию технологии количество объектов с отметкой «Доступный вход» на карте Самары выросло с 376 до 466. Эту метку можно увидеть в карточке организации или спросить про неё в ИИ-чате Карт.

Раньше пользователи и владельцы бизнесов вручную отмечали в Картах места, оборудованные для людей с особенностями мобильности. Теперь определять такие места помогают ещё и ИИ-модели — визуально-языковая Alice AI VLM и большая языковая модель Alice AI LLM. Первая анализирует фотографии входа в заведение по нескольким параметрам — например, проверяет наличие пандуса, поручней, ступеней, ширину прохода, высоту порога. А вторая модель решает, доступно ли место для маломобильных людей. Если это так, в карточке заведения появляется соответствующая отметка. Чтобы определить доступность, ИИ проанализировал уже более девяти тысяч снимков заведений Самары. В отдельных случаях, если выводы нейросети и пользователей не совпадают, команда Карт сама проверяет снимки и определяет доступность места.

Чтобы найти точки питания, подходящие людям с особенностями мобильности, нужно в поиске Карт выбрать категорию «Где поесть» и включить в ней фильтр «Доступность входа на инвалидной коляске». Можно также проверить доступность конкретной организации — в разделе «Особенности» в её карточке. А ещё пользователи могут посмотреть фотографии заведения в блоке «Доступность».

«Этот проект — хороший пример того, как технологии совместно с пользователями делают городскую среду доступнее. Искусственный интеллект изучает фотографии заведений, загруженные пользователями: чем больше таких данных, тем точнее информация о доступности организаций. В результате люди с особенностями здоровья получают инструмент, который помогает им выбирать подходящие заведения», — говорит Василина Дрогичинская, руководитель направления инклюзии в Яндексе.

Узнать о доступности входа для маломобильных людей также можно в ИИ-чате Карт. Пользователи могут сделать это в разделе «Спросить AI» — например, ввести запрос «посоветуй рестораны итальянской кухни поблизости», а затем уточнить «доступны ли они для входа на инвалидном кресле?». Для каждой организации нейросеть генерирует краткое описание — к примеру, «перед входом три высокие ступеньки, пандуса нет», «пологий порог, широкий пандус и поручни с двух сторон». Таким образом ИИ не только даёт подсказки о доступности, но и аргументирует их.

