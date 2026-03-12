в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля выросла на 2,8%

По итогам февраля средняя стоимость подержанных автомобилей в Самарской области выросла до 1,16 млн рублей, установили эксперты Авто.ру Бизнес. При этом в регионе заметно подешевели некоторые популярные модели Ford, BMW и Nissan.

По итогам февраля эксперты Авто.ру Бизнес зафиксировали сокращение объема предложения в сегменте автомобилей с пробегом не старше 15 лет месяц к месяцу на 4%, при этом средняя стоимость второй месяц подряд движется вверх. Меньше всего возросла средняя цена отечественного автомобиля, лишь один процент к показателю января, достигнув 729 тысяч рублей. На 3%, до 2,35 млн рублей, увеличилась средняя стоимость иномарки, исключая модели китайских производителей. Последние подскочили в феврале почти на 5%. Средняя цена подержанного китайского автомобиля впервые превысила 2,2 млн рублей.

На фоне этих изменений средняя цена подержанного автомобиля в Самарской области в феврале 2026 года увеличилась на 2,8% относительно предыдущего месяца и составила 1,16 млн рублей, по данным Авто.ру Бизнес.

Список моделей, которые заметнее всего подешевели в регионе за месяц, возглавили: Ford Focus (-12,7%; до 1,17 млн рублей), BMW 3 серии (-10,8%; до 1,71 млн рублей), Nissan Qashqai (-8,6%; до 1,47 млн рублей), Ford Mondeo (-6,9%; до 799 тыс. рублей), Ford Focus (-6,2%; до 583 тыс. рублей).