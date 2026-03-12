в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля выросла на 2,8%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Живущий в Тольятти иностранец пытался дать полицейскому взятку
Живущий в Тольятти иностранец пытался дать полицейскому взятку
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Из Самарской области полторы сотни иностранных граждан препровождены до границы
Из Самарской области полторы сотни иностранных граждан препровождены до границы
В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Самарской области обнаружили необычную поддельную монету в 5 рублей
В Самарской области обнаружили необычную поддельную монету в 5 рублей
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.07
0.33
EUR 91.94
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля выросла на 2,8%

125
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля выросла на 2,8%

По итогам февраля средняя стоимость подержанных автомобилей в Самарской области выросла до 1,16 млн рублей, установили эксперты Авто.ру Бизнес. При этом в регионе заметно подешевели некоторые популярные модели Ford, BMW и Nissan.

По итогам февраля эксперты Авто.ру Бизнес зафиксировали сокращение объема предложения в сегменте автомобилей с пробегом не старше 15 лет месяц к месяцу на 4%, при этом средняя стоимость второй месяц подряд движется вверх. Меньше всего возросла средняя цена отечественного автомобиля, лишь один процент к показателю января, достигнув 729 тысяч рублей. На 3%, до 2,35 млн рублей, увеличилась средняя стоимость иномарки, исключая модели китайских производителей. Последние подскочили в феврале почти на 5%. Средняя цена подержанного китайского автомобиля впервые превысила 2,2 млн рублей.

На фоне этих изменений средняя цена подержанного автомобиля в Самарской области в феврале 2026 года увеличилась на 2,8% относительно предыдущего месяца и составила 1,16 млн рублей, по данным Авто.ру Бизнес.

Список моделей, которые заметнее всего подешевели в регионе за месяц, возглавили: Ford Focus (-12,7%; до 1,17 млн рублей), BMW 3 серии (-10,8%; до 1,71 млн рублей), Nissan Qashqai (-8,6%; до 1,47 млн рублей), Ford Mondeo (-6,9%; до 799 тыс. рублей), Ford Focus (-6,2%; до 583 тыс. рублей).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
12 марта 2026  09:27
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
155
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
808
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
434
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
338
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1274
Весь список