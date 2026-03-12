Я нашел ошибку
Живущий в Тольятти иностранец пытался дать полицейскому взятку
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Из Самарской области полторы сотни иностранных граждан препровождены до границы
В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Самарской области обнаружили необычную поддельную монету в 5 рублей
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
Сборная Ирана снялась с чемпионата мира – 2026

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная футбольная команда не выступит на чемпионате мира – 2026. В беседе с TV2 Доньямали заявил, что Иран не будет участвовать в турнире из-за сложных отношений с США и Израилем.

Напомним, именно США примут предстоящий чемпионат мира 2026 года. Также некоторые матчи турнира пройдут в Канаде и Мексике. По итогам жеребьевки сборная Ирана должна была выступить в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что в случае отказа Ирана ФИФА может пригласить на чемпионат мира сборную России, которая отстранена от участия в официальных соревнованиях с 2022 года.

Добавим, что Мундиаль начнется 11 июня и продлится до 19 июля. В турнире впервые сыграют 48 сборных, пишет ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.

В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
12 марта 2026  09:27
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
155
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
808
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
434
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
338
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1274
