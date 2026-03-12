Сборная Ирана снялась с чемпионата мира – 2026

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная футбольная команда не выступит на чемпионате мира – 2026. В беседе с TV2 Доньямали заявил, что Иран не будет участвовать в турнире из-за сложных отношений с США и Израилем.

Напомним, именно США примут предстоящий чемпионат мира 2026 года. Также некоторые матчи турнира пройдут в Канаде и Мексике. По итогам жеребьевки сборная Ирана должна была выступить в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что в случае отказа Ирана ФИФА может пригласить на чемпионат мира сборную России, которая отстранена от участия в официальных соревнованиях с 2022 года.

Добавим, что Мундиаль начнется 11 июня и продлится до 19 июля. В турнире впервые сыграют 48 сборных, пишет ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.