Главные новости:
Живущий в Тольятти иностранец пытался дать полицейскому взятку
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Из Самарской области полторы сотни иностранных граждан препровождены до границы
В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Самарской области обнаружили необычную поддельную монету в 5 рублей
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
На работу скорой помощи в Самаре выделили 1,5 млрд рублей до 2029 года

133
Самарская городская станция скорой медицинской помощи ищет подрядчика, который обеспечит деятельность учреждений скорой медицинской помощи, а именно — выездные бригады для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации в Самаре и области, пишет Волга-Ньюс.

На эти цели с 2026 по 2029 годы планируют выделить 1,51 млрд рублей. Победителя торгов определят в начале апреля. Он должен приступить к работе 1 мая текущего года и завершить до 30 апреля 2029 года.

В техзадании прописано, что исполнителю будет предоставлено в безвозмездное пользование 67 автомобилей.

"В безвозмездное пользование предоставляется 67 автомобилей, в том числе 61 автомобиль не ранее 2020 года выпуска — для обеспечения ежедневного круглосуточного дежурства (основной состав), и 6 автомобилей — не ранее 2019 года выпуска — резервные", — сообщается в документах закупки.

Приводится и расчет количества машино-часов с разбивкой на период действия контракта. Так, на 2026 г. расчет составляет 358 680 машино-часов, на 2027-й — 534 360, на 2028 и 2029, соответственно, 535 824 и 175 680 машино-часов.

В документации также прописаны адреса в Самаре, по которым подрядчик должен подавать автомобили:

  • ул. Больничная, 2;

  • ул. Елизарова, 62а;

  • ул. Гагарина, 73;

  • ул. Калинина, 33;

  • ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17);

  • ул. Фрунзе, 112;

  • ул. Грозненская, 4;

  • п. Управленческий,

  • ул. Крайняя, 17.

Здравоохранение
На работу скорой помощи в Самаре выделили 1,5 млрд рублей до 2029 года
12 марта 2026  10:29
Пациенты больницы имени В.Д. Середавина проходят экстренные обследования на новом рентгеновском оборудовании.
11 марта 2026  16:35
Цифровой рентгеновский аппарат установлен в приемном отделении главного корпуса СОКБ им.В.Д. Середавина
585
Сегодня при 12 медучреждениях региона работают подразделения, в которых пациенты с выявленным хроническим вирусным гепатитом С получают противовирусную терапию.
11 марта 2026  16:21
Медпомощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области
469
Медицинская помощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области
11 марта 2026  12:32
Медицинская помощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области
384
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
11 марта 2026  11:17
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
378
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
10 марта 2026  17:13
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
738
В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства
10 марта 2026  12:50
В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства
556
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
9 марта 2026  10:21
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
795
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.
6 марта 2026  17:47
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы
936
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
6 марта 2026  17:38
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
992
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16052
В центре внимания
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
12 марта 2026  09:27
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
155
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
808
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
434
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
338
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1274
