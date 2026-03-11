Я нашел ошибку
В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
Для самарцев прозвучит музыка Китая
Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка
Боковое столкновение большегруза и легковушки произошло в Нефтегорском районе

138
Боковое столкновение большегруза и легковушки произошло в Нефтегорском районе

11 марта в 00:25 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что на 67 километре трассы М-5 Самара – Оренбург (село Бариновка), произошло дорожно-транспортное происшествие.
К месту автоаварии выехали дежурный караул, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

По прибытии было установлено, что произошло встречное столкновение Hyundai Solaris и Газель (грузовая).
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания транспортных средств, а также провели их стабилизацию.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

ДТП

