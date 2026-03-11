Боковое столкновение большегруза и легковушки произошло в Нефтегорском районе

11 марта в 00:25 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что на 67 километре трассы М-5 Самара – Оренбург (село Бариновка), произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту автоаварии выехали дежурный караул, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

По прибытии было установлено, что произошло встречное столкновение Hyundai Solaris и Газель (грузовая).

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания транспортных средств, а также провели их стабилизацию.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"