70-летний водитель в Тольятти врезался в иномарку, пострадали женщина и ребенок

9 марта на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадало 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 14:15 в Комсомольском районе города Тольятти. 70-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2105, двигался по Поволжскому ш. в направлении ул. Раздольной. В пути следования, на нерегулируемом перекрестке Поволжское ш. ул. Раздольная, двигаясь по второстепенной дороге, допустил столкновение с автомобилем HAVAL H3, под управлением 36-летней женщины, которая двигалась по ул. Раздольной, по главной дороге. Водителю ВАЗ 2105 и 5-летнему пассажиру иномарки назначено амбулаторное лечение.