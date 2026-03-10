Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований

С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026. В нем состязались 570 спортсменов из 50 стран.

Представители сборной России и Самарской области завоевали четыре награды разного достоинства.

В категории свыше 87 кг победителем стал Рафаиль Аюкаев.

Серебряную медаль в весе до 46 кг выиграла Алиса Ангелова.

Бронзовыми призерами стали Дмитрий Балахнеев (до 54 кг) и Виктория Еремина (до 49 кг).

Соревнования являются одним из отборочных этапов на чемпионат Европы по тхэквондо, который состоится в мае в Германии.

Фото: Самарский спорт