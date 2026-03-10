Я нашел ошибку
В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
Самарская область принимает всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира
На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.
Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.
ГУФССП СО: исполнительный лист можно подать в электронном виде
10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар.
Сегодня в Приволжском районе горел частный дом на площади 60 квадратных метров
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
По информации Приволжского УГМС утром и днем 11 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
Утром и днем 11 марта в губернии ожидается туман
В Самарской области стартует фестиваль творчества «Самарская студенческая весна»

220
«Самарская студенческая весна — 2026» пройдёт в новом формате под слоганом «Творчество в единстве».

В Самарской области стартует фестиваль творчества «Самарская студенческая весна», который в 2026 году проходит в новом формате и под новым слоганом — «Творчество в единстве». Фестиваль пройдет с марта по конец апреля и завершится гала-концертом, который объединит студентов региона на одной сцене.
В 2025 году фестиваль объединил более 3000 участников из образовательных организаций Самарской области.
«Самарская студенческая весна уже много лет остаётся одной из самых ярких традиций молодёжной культуры нашего региона. Новый формат позволяет нам расширить границы фестиваля. Теперь он объединит не только вузы и профессиональные образовательные организации, но и тех, кто уже начал профессиональный путь. Это даёт молодым талантам больше возможностей заявить о себе и получить признание», — отметил врио министра молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.
Слоган фестиваля «Творчество в единстве» выбран не случайно. В 2026 году Указом Президента России Владимир Путин объявил Год единства народов России. Концепция фестиваля отражает идею культурного диалога и объединения молодёжи региона через творчество.
Открыть фестиваль в этом году предстоит представителям профессиональных образовательных организаций. В конце марта стартуют пять выездных конкурсных дней, которые пройдут в Сызрани, Тольятти, Сергиевске, Нефтегорске, Новокуйбышевске, а также в апреле два конкурсных дня в городе Самара. Благодаря выездному формату свои вокальные, танцевальные, театральные номера и выступления в жанре оригинального искусства смогут представить студенты из самых разных уголков региона.
Помимо традиционных направлений участники — студенты ПОО наравне с представителями образовательных организаций высшего образования смогут проявить себя в современных творческих категориях: «Арт», «Видео», «Медиа», а также в новых направлениях — «Мода» и «Электронная музыка и диджеинг». Эти номинации отражают актуальные тренды молодёжного творчества и дают участникам возможность раскрыть себя в новых форматах.
Итоги фестиваля подведут на гала-концерте «Самарской студенческой весны», где выступят лучшие участники и будут названы победители регионального этапа.
Фестиваль «Самарская студенческая весна» является региональным этапом программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» — крупнейшего молодёжного творческого проекта страны, который реализуется в России с начала 1990-х годов и ежегодно объединяет более 1,5 миллиона молодых людей из разных регионов страны.  
Фестиваль реализуется при поддержке Правительства Самарской области. Следить за ходом фестиваля можно в группе ВКонтакте: https://vk.com/studvesnasamara

 

Фото: Самарская студенческая весна

 

Теги: Самара

В центре внимания
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
10 марта 2026  17:48
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
138
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
270
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
391
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
263
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
835
Весь список