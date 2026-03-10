В Самарской области стартует фестиваль творчества «Самарская студенческая весна», который в 2026 году проходит в новом формате и под новым слоганом — «Творчество в единстве». Фестиваль пройдет с марта по конец апреля и завершится гала-концертом, который объединит студентов региона на одной сцене.

В 2025 году фестиваль объединил более 3000 участников из образовательных организаций Самарской области.

«Самарская студенческая весна уже много лет остаётся одной из самых ярких традиций молодёжной культуры нашего региона. Новый формат позволяет нам расширить границы фестиваля. Теперь он объединит не только вузы и профессиональные образовательные организации, но и тех, кто уже начал профессиональный путь. Это даёт молодым талантам больше возможностей заявить о себе и получить признание», — отметил врио министра молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Слоган фестиваля «Творчество в единстве» выбран не случайно. В 2026 году Указом Президента России Владимир Путин объявил Год единства народов России. Концепция фестиваля отражает идею культурного диалога и объединения молодёжи региона через творчество.

Открыть фестиваль в этом году предстоит представителям профессиональных образовательных организаций. В конце марта стартуют пять выездных конкурсных дней, которые пройдут в Сызрани, Тольятти, Сергиевске, Нефтегорске, Новокуйбышевске, а также в апреле два конкурсных дня в городе Самара. Благодаря выездному формату свои вокальные, танцевальные, театральные номера и выступления в жанре оригинального искусства смогут представить студенты из самых разных уголков региона.

Помимо традиционных направлений участники — студенты ПОО наравне с представителями образовательных организаций высшего образования смогут проявить себя в современных творческих категориях: «Арт», «Видео», «Медиа», а также в новых направлениях — «Мода» и «Электронная музыка и диджеинг». Эти номинации отражают актуальные тренды молодёжного творчества и дают участникам возможность раскрыть себя в новых форматах.

Итоги фестиваля подведут на гала-концерте «Самарской студенческой весны», где выступят лучшие участники и будут названы победители регионального этапа.

Фестиваль «Самарская студенческая весна» является региональным этапом программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» — крупнейшего молодёжного творческого проекта страны, который реализуется в России с начала 1990-х годов и ежегодно объединяет более 1,5 миллиона молодых людей из разных регионов страны.

Фестиваль реализуется при поддержке Правительства Самарской области. Следить за ходом фестиваля можно в группе ВКонтакте: https://vk.com/studvesnasamara

Фото: Самарская студенческая весна