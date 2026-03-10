Волонтёры КНПЗ снова с подарками посетили самарский приют для четвероногих

Волонтёры Куйбышевского НПЗ снова с подарками посетили самарский приют для четвероногих. Волонтеры Куйбышевского НПЗ подружились с самарским реабилитационным центром для домашних животных «Ло Патино Дог». Заводчане собрали и передали приюту 150 кг корма, лекарства, одеяла, уходовые и моющие средства.

Сейчас в «Ло Патино Дог» содержится более 300 собак и кошек, требующих помощи и внимания. Волонтёры КНПЗ не только передали «гостинцы», но и приняли активное участие в выгуле «хвостиков».

Сотрудники центра провели для гостей небольшую экскурсию, рассказали, с чего в 2020 году началась история приюта, познакомили с каждым четвероногим жителем «Ло Патино Дог».

Волонтёры завода стараются навещать своих хвостатых друзей из самарских приютов несколько раз в год. Зимняя встреча особенно важна, ведь в морозно-снежные дни животным приходится особенно нелегко, сообщает пресс-служба АО «КНПЗ».

Фото предоставлено пресс-службой АО «КНПЗ»