В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка
В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
Для самарцев прозвучит музыка Китая
Для самарцев прозвучит музыка Китая
Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка
Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре

В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре

Летом 2026 года Самарский филиал «Т Плюс» обновит свыше 15 километров теплосетей в областной столице. Об этом сообщил директор энергокомпании Марат Феткуллов в ходе пресс-конференции, посвящённой подготовке города к следующему отопительному сезону.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель главы Самары Михаил Малыхин, руководитель управления правового обеспечения Госжилинспекции по Самарской области Мария Крюкова, а также члены Регионального штаба «Общероссийского народного фронта».

Подготовка тепловых сетей Самары начнётся ещё до окончания отопительного сезона. Специалисты «Т Плюс» испытают несколько магистралей на максимальную температуру. Этот вид диагностики проводится раз в пять лет и помогает выявлять слабые места системы теплоснабжения. Так, с 7 по 8 апреля энергетики проверят сети от Самарской ГРЭС, с 9 по 10 апреля — тепломагистрали Безымянской отопительной котельной, а с 14 по 15 апреля — Привокзальной отопительной котельной.

«Температурные испытания необходимы для оценки состояния не только наших тепловых сетей, но и внутридомового оборудования. Без участия управляющих компаний эффективность этого мероприятия существенно снизится. Призываю все обслуживающие организации воспользоваться редкой возможностью проверить внутридомовые узлы на работоспособность», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

В летний период наиболее масштабные перекладки «Т Плюс» выполнит на магистральных трубопроводах. В частности, на улице Николая Панова будет обновлено 1,5 километра тепловых сетей, а на улице Аэродромной – свыше 1,3 километра коммуникаций. Эти работы позволят значительно повысить качество и надёжность теплоснабжения жителей и организаций города. В целом энергетики «Т Плюс» этим летом обновят тепломагистрали на 11 участках в Самаре.

«В этом году город выполняет значительный объём по ремонту дорог. Эти планы мы синхронизировали с реконструкцией тепловых сетей «Т Плюс», чтобы не допустить наложения различных программ и максимально эффективно расходовать бюджетные средства», — рассказал первый заместитель главы Самары Михаил Малыхин.

Участники мероприятия напомнили, что подготовку к очередному отопительному сезону должны качественно провести и обслуживающие организации. В числе обязательных технический мероприятий промывка, наладка и опрессовка внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения. Подтвердить готовность жилого фонда необходимо будет до 10 сентября.

 

 

