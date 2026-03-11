Я нашел ошибку
Главные новости:
18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб
18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб
За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей
За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей
В Самарской области УК обязали почистить вентиляции в домах после утечки газа
В Самарской области УК обязали почистить вентиляции в домах после утечки газа
Депутат Госдумы РФ вмешался в скандал со стройкой мечети в Самарской области
Депутат Госдумы РФ вмешался в скандал со стройкой мечети в Самарской области
«Единая Россия» в Самарской области дала старт предварительному голосованию
«Единая Россия» в Самарской области дала старт предварительному голосованию
Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда «Система»
Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда «Система»
Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя
Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя
В Самарской области у сельчанина изъяли свыше 1,8 кг конопли
В Самарской области у сельчанина изъяли свыше 1,8 кг конопли
Мероприятия
В Волжском районе полицейские пресекли работу мошеннических сим-боксов

124
В Волжском районе полицейские пресекли работу мошеннических сим-боксов

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области пресекли деятельность оператора абонентского терминала, подозреваемого в противоправном использовании технических устройств, предназначенных для размещения идентификационных модулей абонента.

На территории Волжского района в ходе оперативно-разыскных мероприятий в арендуемой ранее не судимым 20-летним жителем областного центра квартире полицейские обнаружили и изъяли специализированное оборудование для массовой рассылки и активации коротких сообщений, средства связи и банковские карты. Следователями установлено, что противоправное использование обнаруженного и изъятого оборудования могло позволить злоумышленникам провести мошеннические действия в отношении граждан России.

Как установили следователи, молодой человек недолго вёл противозаконную деятельность. После того, как анонимный куратор предложил ему высокооплачиваемую работу, он приехал в микрорайон Южный город, снял квартиру, где и планировал обеспечивать работу сим-боксов. Местонахождение «работодателя» в настоящее время устанавливается.

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). За подобное противоправное деяние в соответствии с законодательством может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время полицейские продолжают оперативно-разыскные мероприятия для установления всех участников преступной группы и пресечения их противоправной деятельности. По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Самарчанка перевела на указанный мошенником счет около 3 миллионов рублей
11 марта 2026, 10:57
11 марта 2026, 10:57
Самарчанка перевела на указанный мошенником счет около 3 миллионов рублей
Звонивший убедительно сообщил, что сбережения самарчанки пытаются похитить третьи лица, и для защиты финансов необходимо срочно перевести все средства на... Криминал
149
МВД предупредило самарских пенсионеров о новой схеме мошенничества с БАДами
10 марта 2026, 12:59
10 марта 2026, 12:59
МВД предупредило самарских пенсионеров о новой схеме мошенничества с БАДами
Эксперты рекомендуют пенсионерам не доверять звонкам от неизвестных и не перечислять деньги для «возмещения ущерба» через сомнительные каналы. Криминал
415
В Самарской области сообщают о случае дистанционного мошенничества накануне 8 Марта
10 марта 2026, 09:57
10 марта 2026, 09:57
В Самарской области сообщают о случае дистанционного мошенничества накануне 8 Марта
Жертвами злоумышленников стали 21‑летняя девушка и её 47-летняя мать — в общей сложности у них похитили 136 тысяч рублей. Криминал
420
В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
233
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
196
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
181
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
922
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
463
