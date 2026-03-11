В Волжском районе полицейские пресекли работу мошеннических сим-боксов

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области пресекли деятельность оператора абонентского терминала, подозреваемого в противоправном использовании технических устройств, предназначенных для размещения идентификационных модулей абонента.

На территории Волжского района в ходе оперативно-разыскных мероприятий в арендуемой ранее не судимым 20-летним жителем областного центра квартире полицейские обнаружили и изъяли специализированное оборудование для массовой рассылки и активации коротких сообщений, средства связи и банковские карты. Следователями установлено, что противоправное использование обнаруженного и изъятого оборудования могло позволить злоумышленникам провести мошеннические действия в отношении граждан России.

Как установили следователи, молодой человек недолго вёл противозаконную деятельность. После того, как анонимный куратор предложил ему высокооплачиваемую работу, он приехал в микрорайон Южный город, снял квартиру, где и планировал обеспечивать работу сим-боксов. Местонахождение «работодателя» в настоящее время устанавливается.

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). За подобное противоправное деяние в соответствии с законодательством может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время полицейские продолжают оперативно-разыскные мероприятия для установления всех участников преступной группы и пресечения их противоправной деятельности. По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.