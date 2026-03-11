В Самарской области УК обязали почистить вентиляции в домах после утечки газа

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В январе 2026 года в Сергиевске отравились угарным газом два пожилых жителя. В связи с этим ведомство организовало проверку.



Выяснилось, что ЧП произошло из-за отсутствия тяги в дымовом канале — тот оказался забит мусором. Нарушения сроков обследования оборудования выявили и в других домах, за которые отвечает управляющая компания, — в 128 зданиях из 242. Они расположены в поселках Сергиевск, Суходол и Сургут.



Прокурор внес генеральному директору организации представление. Сейчас УК проводит обследование и чистку вентиляционных шахт в перечисленных объектах, пишет 450Медиа.