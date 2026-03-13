В Кировском районе Самары водитель не сравилась с управление иномарки и наехала на торговый павильон

12 марта на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадало 9 человек. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 346 нарушений ПДД РФ, в т.ч. за управление транспортными средствами с признаками опьянения – 17 и нарушений требований к перевозке детей – 10.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары. 67-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Getz, двигалась по проспекту Кирова в направлении проспекта Карла Маркса, не обеспечила возможность постоянного контроля за движением своего автомобиля, не справилась с рулевым управлением, выехала на сторону дороги предназначенной для встречного движения, с последующим выездом на тротуар, и допустила наезд на препятствие в виде торгового павильона. Водителю женщине Hyundai Getz назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

