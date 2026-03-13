В ГД предложили фиксировать на видео все сделки с недвижимостью

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил ввести в России обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью.

"Покупка или продажа жилья - это шаг, в котором ошибка или злой умысел могут стоить человеку всего, что он копил десятилетиями. Поэтому нотариусы должны вести видеофиксацию при удостоверении всех сделок с недвижимостью. Речь идет не просто о формальной записи процесса - видеоматериалы нужно хранить в течение всего срока давности по делам о мошенничестве, чтобы они были доступны правоохранителям, когда возникнет необходимость", - сказал Кошелев.

Парламентарий указал, что сегодня нотариальное удостоверение опирается в основном на бумагу, которую легко подделать или оспорить, утверждая, что человек якобы не понимал, что подписывает. По его словам, суды сталкиваются с главной проблемой: сложно доказать, что гражданин действовал под влиянием заблуждения или давления, полагая, например, что оформляет не продажу, а договор аренды или пожизненного содержания.

Кошелев отметил, что видеозапись станет неопровержимым доказательством, которое зафиксирует, было ли согласие человека добровольным, осознавал ли он свои действия - это объективный материал.

"В зоне особого риска - одинокие пожилые люди и те, кто не обладает юридической грамотностью. Многие граждане пенсионного возраста могут испытывать сложности с прочтением документов, напечатанных мелким шрифтом, или не до конца понимать юридические последствия подписи. Видеофиксация дисциплинирует всех участников процесса. Запись фиксирует сделку и снижает риск последующих споров и недобросовестных интерпретаций. Запись защищает и добросовестных покупателей: в случае если продавец или его родственники попытаются оспорить сделку, видеоматериал подтвердит законность намерений и отсутствие давления", - подчеркнул депутат.

Кошелев считает, что внедрение обязательной видеофиксации защитит пенсионеров от давления и обмана, снизит нагрузку на судебную систему и поможет восстановить справедливость там, где цена ошибки измеряется судьбами семей.

