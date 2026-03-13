Минфин: правительство изучает возможность увеличения лимита по семейной ипотеке

Правительство России изучает возможность увеличения лимита кредита по семейной ипотеке в полтора раза для семей, приобретающих квартиру площадью от 60 квадратных метров, - до 18 и 9 миллионов рублей для столичных и остальных регионов соответственно, сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков в ответе на письмо группы депутатов Госдумы от КПРФ, передает РИА Недвижимость.

В феврале депутаты из КПРФ Денис Парфенов, Сергей Обухов и Анастасия Удальцова обратились к министру финансов Антону Силуанову с письмом, в котором предложили Минфину учесть при подготовке нового формата льготной ипотеки возможность увеличения лимита льготного кредитования в Москве, а также внедрения нормы о минимальном сроке в десять лет с момента постоянной регистрации по месту жительства в регионе покупки жилья с помощью льготной ипотеки.

"В настоящее время правительством Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации и комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Инфраструктура для жизни" и "Семья" прорабатываются предложения по модификации условий программы "Семейная ипотека", в том числе по увеличению максимальной суммы кредита в 1,5 раза до 18 миллионов рублей (включительно) – для жилых помещений, расположенных на территориях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и 9 миллионов рублей (включительно) – для иных субъектов Российской Федерации для семей с двумя детьми и более при условии покупки квартир большей площади от 60 квадратных метров, сохранив размер кредита на уровне 12 и 6 миллионов рублей соответственно для остальных категорий", – говорится в ответном письме Чебескова, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

По второму предложению депутатов в ответе замминистра отмечается, что субъектами РФ "могут быть разработаны региональные программы, направленные на улучшение жилищных условий различных категорий граждан, в том числе в части льготного ипотечного кредитования".

"С учетом изложенного вопросы улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации представляется целесообразным решать в пределах текущих параметров реализуемых льготных ипотечных программ", – добавляется в письме замглавы Минфина.

