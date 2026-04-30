30 апреля парк спасательной техники Поисково-спасательного подразделения «Центральная» пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке - «Спутник-12».
1 мая возобновится движение электропоезда из Сызрани в одно из самых живописных мест региона. Маршрут, отменённый в 2009 году, возвращают по многочисленным просьбам жителей при поддержке Правительства региона.
В средствах массовой информации сообщается, что учащиеся школы города Сызрани неоднократно совершали противоправные действия в отношении своего одноклассника. 
29 апреля состоялось открытие выставки «Состояние потока. Волга в русском искусстве» в Третьяковской галерее в Самаре. Здесь представлены произведения пятидесяти российских художников от начала XIX века до наших дней.
Сборная студентов Самарской области приняла участие во всероссийском фестивале ГТО.
С 2026/27 учебного года во всех школах страны будет включен новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Об этом 30 апреля сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
28 апреля глава Самары Иван Носков с рабочим визитом посетил производство Самарского протезно-ортопедического предприятия.
Температура воздуха 1 мая в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» назвал новые имена молодых художников

Торжественное открытие выставки и награждение победителей XXXI Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» состоится 6 мая в СОУНБ.

Курс на творчество: один из самых масштабных конкурсов – XXXI Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» – назвал новые имена молодых художников.  (0+)

Торжественное открытие выставки и награждение победителей XXXI Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» состоится 6 мая, в 15:00, в галерее «Новое пространство» (Самарская областная универсальная научная библиотека, г. Самара, проспект Ленина, 14А).

«Жигулевская палитре» четвертый десяток. В России не так много конкурсов могут похвастаться таким внушительным возрастом. Второй отличительный акцент этого состязания молодых дарований – неизменная популярность среди юных талантов и их преподавателей. В этом году в «Жигулевской палитре» приняли участие 3 137 авторов из 2-х стран СНГ и 48 регионов России. 
В этом году конкурс посвятили Году единства народов России, 175-летию образования Самарской губернии и 440-летию образования города Самара. Не случайно в палитре регионов-участников – 12 национальных республик России, среди них все 6  республик из Приволжского Федерального округа.
«Конкурс представляет живое творчество детей, разнообразие интересов, профессиональных навыков, творческих замыслов юных творцов, – рассказала заместитель директора по развитию системы дополнительного художественного образования Агентства социокультурных технологий министерства культуры Самарской области, заслуженный работник культуры РФ Ираида Миронова. – Наша задача – не только показать широкой аудитории на что способна творческая молодежь. «Жигулевская палитра» давно стала большой методической площадкой, и вся деятельность конкурса направлена в целом на повышение качества профессионального образования в сфере изобразительного искусства».
Все эти годы «Жигулевская палитра» выявляет и поддерживает одаренных детей и молодежь, развивает их творческие ресурсы, фантазию, повышает мастерство. Среди участников первых конкурсов – немало известных живописцев, искусствоведов, дизайнеров, которые сегодня успешно преподают в областных и российских школах искусств, училищах и академиях, В жюри конкурса вошли Сергей Онучкин – выпускник Новокуйбышевской ДХШ, Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина, Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а ныне – исполняющий обязанности директора, доцент кафедры живописи Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в городе Пермь. Вместе с ним в жюри работал и Артем Тихонов, выпускник ДШИ № 8 г. Самары и Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, ныне преподаватель кафедры рисунка этой академии.
«В этом году отсмотрели 3038 работ, и надо сказать, было интересно оценивать, каждая вызывала живую дискуссию, хотелось профессионально спорить, убеждать, потому что в каждой работе – свежая мысль, мощный творческий посыл, креативное решение», – отметил председатель Самарского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Дмитрий Мантров.
Акцент большинства конкурсных работ – на истории и культурных традициях регионов России, искренней любви к родной земле. Сквозь призму творчества юные мастера рассматривают человека, окружающий мир. 
Гран-при конкурса в номинации «Живопись» получила Есения Белова, студентка Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина (преподаватель – Николай Панфильцев).
Помимо живописцев, отметили лучшие работы графиков, скульпторов, дизайнеров, юных мастеров декоративно-прикладного искусства.
В этом году, по традиции, на «Жигулевской палитре» в течение мая пройдут творческие встречи с членами жюри – признанными мастерами живописи, а также выставки работ их учеников. Для участников конкурса и преподавателей состоятся мастер-классы по скульптуре, пейзажной живописи, композиции. Лучшие работы конкурса вошли в традиционный каталог «Жигулевской палитры».
Учредитель – министерство культуры Самарской области, организатор –  ГБУК «Агентство социокультурных технологий». Конкурс входит в государственный информационный реестр одаренных детей министерства просвещения Российской Федерации. 

 

Фото:   организаторы конкурса

