Курс на творчество: один из самых масштабных конкурсов – XXXI Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» – назвал новые имена молодых художников. (0+)

Торжественное открытие выставки и награждение победителей XXXI Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» состоится 6 мая, в 15:00, в галерее «Новое пространство» (Самарская областная универсальная научная библиотека, г. Самара, проспект Ленина, 14А).

«Жигулевская палитре» четвертый десяток. В России не так много конкурсов могут похвастаться таким внушительным возрастом. Второй отличительный акцент этого состязания молодых дарований – неизменная популярность среди юных талантов и их преподавателей. В этом году в «Жигулевской палитре» приняли участие 3 137 авторов из 2-х стран СНГ и 48 регионов России.

В этом году конкурс посвятили Году единства народов России, 175-летию образования Самарской губернии и 440-летию образования города Самара. Не случайно в палитре регионов-участников – 12 национальных республик России, среди них все 6 республик из Приволжского Федерального округа.

«Конкурс представляет живое творчество детей, разнообразие интересов, профессиональных навыков, творческих замыслов юных творцов, – рассказала заместитель директора по развитию системы дополнительного художественного образования Агентства социокультурных технологий министерства культуры Самарской области, заслуженный работник культуры РФ Ираида Миронова. – Наша задача – не только показать широкой аудитории на что способна творческая молодежь. «Жигулевская палитра» давно стала большой методической площадкой, и вся деятельность конкурса направлена в целом на повышение качества профессионального образования в сфере изобразительного искусства».

Все эти годы «Жигулевская палитра» выявляет и поддерживает одаренных детей и молодежь, развивает их творческие ресурсы, фантазию, повышает мастерство. Среди участников первых конкурсов – немало известных живописцев, искусствоведов, дизайнеров, которые сегодня успешно преподают в областных и российских школах искусств, училищах и академиях, В жюри конкурса вошли Сергей Онучкин – выпускник Новокуйбышевской ДХШ, Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина, Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а ныне – исполняющий обязанности директора, доцент кафедры живописи Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в городе Пермь. Вместе с ним в жюри работал и Артем Тихонов, выпускник ДШИ № 8 г. Самары и Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, ныне преподаватель кафедры рисунка этой академии.

«В этом году отсмотрели 3038 работ, и надо сказать, было интересно оценивать, каждая вызывала живую дискуссию, хотелось профессионально спорить, убеждать, потому что в каждой работе – свежая мысль, мощный творческий посыл, креативное решение», – отметил председатель Самарского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Дмитрий Мантров.

Акцент большинства конкурсных работ – на истории и культурных традициях регионов России, искренней любви к родной земле. Сквозь призму творчества юные мастера рассматривают человека, окружающий мир.

Гран-при конкурса в номинации «Живопись» получила Есения Белова, студентка Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина (преподаватель – Николай Панфильцев).

Помимо живописцев, отметили лучшие работы графиков, скульпторов, дизайнеров, юных мастеров декоративно-прикладного искусства.

В этом году, по традиции, на «Жигулевской палитре» в течение мая пройдут творческие встречи с членами жюри – признанными мастерами живописи, а также выставки работ их учеников. Для участников конкурса и преподавателей состоятся мастер-классы по скульптуре, пейзажной живописи, композиции. Лучшие работы конкурса вошли в традиционный каталог «Жигулевской палитры».

Учредитель – министерство культуры Самарской области, организатор – ГБУК «Агентство социокультурных технологий». Конкурс входит в государственный информационный реестр одаренных детей министерства просвещения Российской Федерации.

Фото: организаторы конкурса