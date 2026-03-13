Финансовая грамотность становится ближе к жителям региона благодаря библиотекам

Сотрудники библиотек могут стать сертифицированными волонтерами по финансовой грамотности. Расширение партнёрства с учреждениями культуры и вовлечение сотрудников в волонтерское движение по финансовому просвещению на рабочей встрече обсудили министр культуры Самарской области Ирина Калягина и управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Учреждения культуры региона активно участвуют в работе по повышению финансовой грамотности жителей региона. Совместно с Банком России были реализованы проекты организации уголков по финансовой грамотности в межпоселенческих библиотеках Сергиевского и Богатовского районов, сельских кабинетов доступности финансовых услуг (работают в сельских библиотеках Безенчукского, Богатовского и Сергиевского районов).

Библиотеки регулярно проводят для своих читателей мероприятия по финансовой грамотности, в том числе с использованием материалов просветительского портала Банка России fincult.info, размещают в социальных сетях полезные материалы.

Алексей Колосков вручил Ирине Калягиной благодарность Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России за активную поддержку мероприятий по повышению финансовой культуры жителей Самарской области.

На встрече Алексей Колосков рассказал, что в Самарской области развивается культура волонтёрства финансового просвещения. Сегодня в регионе 145 зарегистрированных волонтёров. Он подчеркнул, что сотрудники библиотек, обладают профессиональными навыками работы с аудиторией, имеют постоянный контакт с населением, им доверяют люди, поэтому так важно, чтобы они повысили свой уровень знаний по финансовой грамотности и стали сертифицированными волонтерами. Бесплатное обучение можно пройти через платформу Ассоциации развития финансовой грамотности.

Ирина Калягина отметила, что работа по повышению финансовой грамотности особенно важна в отдаленных районах и необходимо изучить возможность расширения пула волонтеров финансового просвещения за счет сотрудников библиотек и других учреждений культуры.

«На базе Самарской библиотеки для молодежи у нас создана Региональная ресурсная площадка «Волонтёры культуры. Регион 63». Она объединяет и координирует деятельность волонтёров культуры муниципальных образований региона. Это порядка 20 тысяч активных и увлеченных людей, которые помогают нам в организации различных мероприятий. Одно из направлений – просветительские проекты, и мы могли бы обсудить с коллегами форматы мероприятий, которые помогут привлечь больше участников в эту работу», - поделилась Ирина Евгеньевна.

