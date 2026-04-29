Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в РЖС Гранный более 600 жителей получают помощь в современных условиях.
В Новокуйбышевске открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
По состоянию на 29 апреля подтоплено 37 приусадебных участков: 26 в СНТ «Гидромеханизатор» и 11 в СНТ «Вишенка» (полуостров Копылово, Комсомольский район г.о. Тольятти).
МЧС СО: о паводковoй обстановке в регионе
В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики состоялась церемония награждения победителей конкурса «Аналитик: старт карьеры».
Почта России подвела итоги конкурса для студентов профильного вуза в Самаре
В СамГТУ обсудили взаимодействие с благотворительным фондом «Система»
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев принял участие в форуме «Сто домов», объединившем ведущих экспертов в сфере работы с исторической недвижимостью. 
Самарская область презентовала опыт привлечения инвесторов для объектов культурного наследия на форуме в Твери
Самарская школа № 81 в числе первых в регионе присоединилась к памятным мероприятиям. В честь 81-й годовщины Победы здесь состоялось торжественное мероприятие «Поклонимся великим тем годам» патриотического проекта «Подвиги и герои».
В образовательных учреждениях губернии стартовали патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню Победы
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
Администрация Самары заключила соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Самаркандом. Документ в подписан ходе бизнес-миссии в Республику Узбекистан.
Туризм: Самара и Самарканд заключили соглашение о сотрудничестве 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.69
-0.12
EUR 87.59
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почта России подвела итоги конкурса для студентов профильного вуза в Самаре

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики состоялась церемония награждения победителей конкурса «Аналитик: старт карьеры». 1-е место занял студент магистратуры, изучающий прикладную информатику, Олег Коробко. Кроме этого, поощрительные призы получили два лауреата конкурса: Валерия Акатьева — направление подготовки «Прикладная информатика», и Елена Бубнова — направление «Информационные системы и технологии». Дипломы вручил директор региона Поволжье Почты России Андрей Попов.
Почта России совместно с университетом проводят конкурс для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Участники выполняют аналитические кейсы по почтовой тематике и направляют их конкурсной комиссии. Работы студентов профильного вуза оценивает экспертное жюри регионального почтового управления. Состязание позволяет конкурсантам не только проявить свои аналитические способности, но и продемонстрировать нестандартные подходы к решению задач. 
«Приятно осознавать, что наш конкурс с каждым годом вовлекает в свою орбиту всё большее число студентов, готовых демонстрировать свои навыки, внедрять новые идеи и обмениваться опытом. Почта России поддерживает данные инициативы, поскольку такие проекты вдохновляют молодых ребят, формируют профессиональные стандарты и закладывают основу для современного и динамичного развития отрасли», — отметил Андрей Попов.
Почта России тесно сотрудничает с ПГУТИ. Несколько лет назад была открыта базовая кафедра Почты «Цифровые технологии почтовой связи», в рамках учёбы студенты осваивают цифровую экономику по специальной прикладной программе, разработанной экспертами Почты, и становятся востребованными на рынке труда. Ежегодно в регионе порядка 50 учащихся проходят практику в компании. 

 

 

Фото: пресс-служба ПГУТИ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По состоянию на 29 апреля подтоплено 37 приусадебных участков: 26 в СНТ «Гидромеханизатор» и 11 в СНТ «Вишенка» (полуостров Копылово, Комсомольский район г.о. Тольятти).
29 апреля 2026, 20:50
МЧС СО: о паводковoй обстановке в регионе
По состоянию на 29 апреля подтоплено 37 приусадебных участков: 26 в СНТ «Гидромеханизатор» и 11 в СНТ «Вишенка» (полуостров Копылово, Комсомольский... Общество
212
29 апреля 2026, 20:08
В СамГТУ обсудили взаимодействие с благотворительным фондом «Система»
В рамках Профориентационной недели, проводимой благотворительным фондом «Система», на базе Дома научной коллаборации Самарского политеха состоялся... Образование
150
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев принял участие в форуме «Сто домов», объединившем ведущих экспертов в сфере работы с исторической недвижимостью. 
29 апреля 2026, 20:04
Самарская область презентовала опыт привлечения инвесторов для объектов культурного наследия на форуме в Твери
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев принял участие в форуме «Сто домов», объединившем ведущих... Общество
295
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
29 апреля 2026  19:35
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
227
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
308
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
376
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
1042
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
714
Весь список