Почта России подвела итоги конкурса для студентов профильного вуза в Самаре

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики состоялась церемония награждения победителей конкурса «Аналитик: старт карьеры». 1-е место занял студент магистратуры, изучающий прикладную информатику, Олег Коробко. Кроме этого, поощрительные призы получили два лауреата конкурса: Валерия Акатьева — направление подготовки «Прикладная информатика», и Елена Бубнова — направление «Информационные системы и технологии». Дипломы вручил директор региона Поволжье Почты России Андрей Попов.

Почта России совместно с университетом проводят конкурс для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Участники выполняют аналитические кейсы по почтовой тематике и направляют их конкурсной комиссии. Работы студентов профильного вуза оценивает экспертное жюри регионального почтового управления. Состязание позволяет конкурсантам не только проявить свои аналитические способности, но и продемонстрировать нестандартные подходы к решению задач.

«Приятно осознавать, что наш конкурс с каждым годом вовлекает в свою орбиту всё большее число студентов, готовых демонстрировать свои навыки, внедрять новые идеи и обмениваться опытом. Почта России поддерживает данные инициативы, поскольку такие проекты вдохновляют молодых ребят, формируют профессиональные стандарты и закладывают основу для современного и динамичного развития отрасли», — отметил Андрей Попов.

Почта России тесно сотрудничает с ПГУТИ. Несколько лет назад была открыта базовая кафедра Почты «Цифровые технологии почтовой связи», в рамках учёбы студенты осваивают цифровую экономику по специальной прикладной программе, разработанной экспертами Почты, и становятся востребованными на рынке труда. Ежегодно в регионе порядка 50 учащихся проходят практику в компании.

Фото: пресс-служба ПГУТИ