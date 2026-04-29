В Новокуйбышевске открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в РЖС Гранный более 600 жителей получают помощь в современных условиях.

Новый медицинский пункт оснащен всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. Он соответствует всем требованиям - удобная входная группа, пандус для маломобильных граждан, тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта для слабовидящих.

«В новом ФАПе фельдшер оказывает первичную медико-санитарную помощь, используя современное оборудование, - аппарат ЭКГ для регистрации электрокардиографии с последующей расшифровкой данных, дефибриллятор, аппарат для измерения артериального давления, спирометр и другое. В летний период предполагаем, что число тех, кто может обратиться за медицинской помощью, может вырасти в разы», - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Новокуйбышевской центральной городской больницы Алина Нагорнова.

Возглавил ФАП заведующий – фельдшер Никита Бальзанников, который имеет опыт работы на стации скорой медицинской помощи. Сейчас он обучается в медицинском университете «Реавиз» по специальности «лечебное дело».

Первые пациенты оценили работу нового медицинского пункта.

«Фельдшер полностью провёл осмотр, выслушал жалобы. Очень хорошо, что медицинскую помощь теперь можно получить прямо по месту жительства. Очень удобно", - отметила Ольга Кожухова.

По словам жителей, они давно ждали открытия фельдшерско-акушерского пункта, так как необходимую медицинскую помощь им оказывали в Новокуйбышевской больнице.

« Я сегодня сама обратилась с кашлем, мне была оказана медицинская помощь. Теперь не надо ездить в город, чтобы поставить уколы или измерить давление», - подчеркнула Юлия Бучкина.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО