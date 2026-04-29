Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в РЖС Гранный более 600 жителей получают помощь в современных условиях.
По состоянию на 29 апреля подтоплено 37 приусадебных участков: 26 в СНТ «Гидромеханизатор» и 11 в СНТ «Вишенка» (полуостров Копылово, Комсомольский район г.о. Тольятти).
В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики состоялась церемония награждения победителей конкурса «Аналитик: старт карьеры».
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев принял участие в форуме «Сто домов», объединившем ведущих экспертов в сфере работы с исторической недвижимостью. 
Самарская школа № 81 в числе первых в регионе присоединилась к памятным мероприятиям. В честь 81-й годовщины Победы здесь состоялось торжественное мероприятие «Поклонимся великим тем годам» патриотического проекта «Подвиги и герои».
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
Администрация Самары заключила соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Самаркандом. Документ в подписан ходе бизнес-миссии в Республику Узбекистан.
В Новокуйбышевске открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в РЖС Гранный более 600 жителей получают помощь в современных условиях.

Новый медицинский пункт оснащен всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. Он соответствует всем требованиям - удобная входная группа, пандус для маломобильных граждан, тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта для слабовидящих.

«В новом ФАПе фельдшер оказывает первичную медико-санитарную помощь, используя современное оборудование, - аппарат ЭКГ для регистрации электрокардиографии с последующей расшифровкой данных, дефибриллятор, аппарат для измерения артериального давления, спирометр и другое. В летний период предполагаем, что число тех, кто может обратиться за медицинской помощью, может вырасти в разы», - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Новокуйбышевской центральной городской больницы Алина Нагорнова.

Возглавил ФАП заведующий – фельдшер Никита Бальзанников, который имеет опыт работы на стации скорой медицинской помощи. Сейчас он обучается в медицинском университете «Реавиз» по специальности «лечебное дело».

Первые пациенты оценили работу нового медицинского пункта.

«Фельдшер полностью провёл осмотр, выслушал жалобы. Очень хорошо, что медицинскую помощь теперь можно получить прямо по месту жительства. Очень удобно", - отметила Ольга Кожухова.

По словам жителей, они давно ждали открытия фельдшерско-акушерского пункта, так как необходимую медицинскую помощь им оказывали в Новокуйбышевской больнице.

« Я сегодня сама обратилась с кашлем, мне была оказана медицинская помощь. Теперь не надо ездить в город, чтобы поставить уколы или измерить давление», - подчеркнула Юлия Бучкина.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

