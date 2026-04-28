Врач анестезиолог-реаниматолог из Ульяновска вместе с супругой и детьми переехал в Сызрань

В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.



Дмитрий Александрович окончил Ульяновский государственный университет, затем прошёл ординатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология».



Приехав в Сызрань, специалист воспользовался мерами поддержки - получил 1 миллион рублей по региональной программе и 1,5 миллиона рублей на приобретение жилья - по муниципальной программе, 200 тысяч подъемных - по наиболее востребованным специальностям. Эти средства стали серьёзным подспорьем для молодой семьи – удалось внести первоначальный взнос по ипотеке и приобрести собственное жильё. Руководство больницы также помогло оперативно устроить ребёнка-первоклассника в школу.



«Коллектив встретил отлично. Перестраиваться со взрослых пациентов на детей было непросто, но помогает любовь к детям, – отметил врач. - Меры поддержки оказались очень своевременными и помогли нам встать на ноги на новом месте».



Напомним, единовременная специальная выплата в размере 1 млн рублей врачам, приехавшим на работу в государственные медицинские организации Сызрани и Тольятти из других субъектов и стран, установлена в 2025 году по решению главы региона Вячеслава Федорищева. Новая мера поддержки помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов.



Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

