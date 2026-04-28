Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
28 апреля Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Виктором Казаковым и Героем России Денисом Портнягиным.
Герой России Денис Портнягин будет содействовать обеспечению безопасности в регионе
20 апреля стартовала регистрация на Всероссийский конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Двигай сообщества», который проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Молодёжь Самары может получить до 2 000 000 на развитие студенческих сообществ ссузов
Ежегодный отчетный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит» – своеобразное подведение итогов учебного года, еще одна страничка в театрально-концертной и просветительской деятельности школы.
В САТОБ состоялся отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит»
В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.
Врач анестезиолог-реаниматолог из Ульяновска вместе с супругой и детьми переехал в Сызрань
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод стал одним из победителей Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2025 года.
Нефтеперерабатывающий завод из Новокуйбышевска - победитель международного конкурса 
28 апреля 2026 года в Ульяновске под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению ХI Российско-Китайского молодёжного форума в
В ПФО началась подготовка к XI Российско-Китайскому молодежному форуму в формате «Волга-Янцзы» 
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
29 апреля в Самарской области ожидается сильный ветер
Врач анестезиолог-реаниматолог из Ульяновска вместе с супругой и детьми переехал в Сызрань

В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.

Дмитрий Александрович окончил Ульяновский государственный университет, затем прошёл ординатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология».

Приехав в Сызрань, специалист воспользовался мерами поддержки - получил 1 миллион рублей по региональной программе и 1,5 миллиона рублей на приобретение жилья - по муниципальной программе, 200 тысяч подъемных - по наиболее востребованным специальностям. Эти средства стали серьёзным подспорьем для молодой семьи – удалось внести первоначальный взнос по ипотеке и приобрести собственное жильё. Руководство больницы также помогло оперативно устроить ребёнка-первоклассника в школу.

«Коллектив встретил отлично. Перестраиваться со взрослых пациентов на детей было непросто, но помогает любовь к детям, – отметил врач. - Меры поддержки оказались очень своевременными и помогли нам встать на ноги на новом месте».

Напомним, единовременная специальная выплата в размере 1 млн рублей врачам, приехавшим на работу в государственные медицинские организации Сызрани и Тольятти из других субъектов и стран, установлена в 2025 году по решению главы региона Вячеслава Федорищева. Новая мера поддержки помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов.

Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
20 марта 2026, 17:21
Более 12 тысяч пациентов получили помощь в новом межрайонном эндокринологическом центре Сызрани
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Здравоохранение
1838
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.
03 марта 2026, 19:55
Жители Правобережья Волги будут проходить медицинскую реабилитацию в современных условиях
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и... Здравоохранение
1321
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов
20 января 2026, 14:38
В Тольятти 15 врачей, переехавших на работу из других регионов, получили 1 млн рублей
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов Здравоохранение
1052
Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 2 этап корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте для АО «Гипровостокнефть».
28 апреля 2026  14:25
Сотрудникам АО «Гипровостокнефть» рассказали, как укрепить здоровье с помощью ходьбы 
191
СамГМУ получил регистрационное удостоверение на обновленную версию кольпоскопа
28 апреля 2026  13:41
СамГМУ получил регистрационное удостоверение на обновленную версию кольпоскопа
243
Стоматолог Колисниченко: после еды нужно полоскать рот водой.
27 апреля 2026  17:50
Стоматолог  рассказала, стоит ли чистить зубы после каждого приема пищи
734
 Как справляться со стрессовыми ситуациями рассказала завотделением медико-психологической помощи, медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская.
27 апреля 2026  16:11
Медицинский психолог: 7 правил, как справляться со стрессом на работе
704
Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Нижняя Кондурча построили современный фельдшерско-акушерский пункт.
27 апреля 2026  14:26
В Елховском районе работает современный ФАП
634
Ильдар Тукфатулин получил осколочное ранение грудной клетки. Первую помощь ему оказали в Сызранской больнице. Сейчас проходит лечение в Клиниках СамГМУ.
25 апреля 2026  18:46
Пострадавшие при атаках БПЛА в регионе проходят лечение под пристальным вниманием медиков
1361
В настоящее время в Самарской области в рамках диспансеризации более 55 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье.
24 апреля 2026  17:45
В регионе диспансеризация помогла оценить репродуктивное здоровье 55 тысяч человек
1441
Благодаря мероприятиям национального проекта
24 апреля 2026  14:49
В Елховском районе построен современный ФАП
1226
в селе Ягодное открылась новая врачебная амбулатория
24 апреля 2026  12:44
В селе Ягодное открылась новая врачебная амбулатория
1041
