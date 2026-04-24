в селе Ягодное открылась новая врачебная амбулатория

В Ставропольском районе в селе Ягодное микрорайоне «Ладья Благополучия» работает новая врачебная амбулатория. Объект построен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

В селе проживает более 13 тысяч жителей. Расстояние от одного конца села до другого превышает 15 км. В этой связи было принято решение о строительстве медицинского объекта.

«В селе уже существует врачебная амбулатория и ФАП, но мощности данных подразделений не хватало. Открытие амбулатории - важный шаг в развитии первичного звена здравоохранения и повышении доступности медицинской помощи для сельских жителей», - рассказал главный врач Ставропольской ЦРБ Расим Мударисов.

Оснащение амбулатории полностью соответствует всем современным стандартам. За ней закреплено два автомобиля для оказания неотложной медпомощи, которые работают в две смены.

Помощь жителям села оказывают врач-терапевт и молодой врач-педиатр Алексей Никитин, трудоустроенный по программе «Земский доктор/Земский фельдшер».

«Появление нового медицинского объекта – это удобство и комфорт для пациентов и для медицинских работников. Мы оказываем первичную медицинскую помощь, осуществляем вакцинацию по Национальному календарю, проводим диспансеризацию и профилактические медосмотры. Планируем открытие дневного стационара и прием врача-акушера гинеколога, которая сейчас заканчивает целевое обучение в ординатуре», - отметила заведующая амбулаторией Елена Хлыстова.

Пациенты отмечают, что стало намного удобнее.

«Хорошо, что у нас появилась врачебная амбулатория. Раньше приходилось ездить в Ягодное с детьми, неудобно, а теперь пройти две улицы», - подчеркнул Никита Тютюма.

Напомним, что в Ставропольском районе благодаря мероприятиям нацпроекта в этом году открыли современный ФАП в селе Верхний Сускан, в ближайшее время начнет принимать первых пациентов и медицинский пункт в селе Севрюкаево.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области