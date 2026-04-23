В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
Почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
В этом году уже более 900 участников СВО в регионе прошли углубленную диспансеризацию

В этом году уже более 900 участников СВО в регионе прошли углубленную диспансеризацию

Ранее второй этап диспансеризации проводился в Самаре, Тольятти и Сызрани на базе 4 медицинских организаций — Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Клиническая больница «РЖД-Медицина», Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3 и Сызранская центральная городская и районная больница. С апреля текущего года ветераны боевых действий проходят второй этап углубленной диспансеризации на базе новой поликлиники пгт Смышляевка Волжской районной клинической больницы.

 Первый этап диспансеризации проводится в поликлиниках по месту прикрепления.

«Совершенствование системы оказания адресной помощи вернувшимся из зоны боевых действий остается неизменным приоритетом Правительства региона. Диспансеризация — одно из направлений, связанных с организацией медицинской помощи и заботой о здоровье наших участников СВО. Для удобства прохождения и проведения комплексного медицинского обследования мы увеличиваем количество медорганизаций, в которых проводим углубленную диспансеризацию нашим защитникам», — рассказал министр здравоохранения Андрей Орлов.

Крайне важно, чтобы каждый вернувшийся с фронта боец чувствовал заботу и внимание, подчеркнул генерал-лейтенант в отставке, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Андрей Колотовкин«Расширение сети медучреждений для углублённой диспансеризации – это реальный шаг к тому, чтобы здоровье наших героев было под надёжным контролем. Благодарю минздрав и Правительство региона за системную работу. Уверен, что новая поликлиника в Смышляевке станет примером доступной и качественной помощи для ветеранов», — отметил он.

В настоящее время на медицинском сопровождении состоит 3301 ветеранов специальной военной операции и 26486 членов их семей. В этом году уже более 900 участников СВО прошли углубленную диспансеризацию.

В течение дня они проходят осмотр у 10 специалистов: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, психолога, уролога, хирурга, травматолога, оториноларинголога и стоматолога. При необходимости в этот же день проводится дополнительное исследование.

«Все организовано максимально удобно: новая поликлиника, современное оборудование. Сегодня я прошел обследования у нескольких специалистов, а также мне провели УЗИ, эхо сердца, и все это за пару часов. Нас сопровождают медицинские сотрудники, которые направляют в кабинеты, отвечают на все вопросы. Отдельно радует, что организована доставка до поликлиники и домой», — отметил ветеран СВО Алексей Сергеевич.

По итогам диспансеризации ветерану даются рекомендации по профилактическим мероприятиям, лечебным мероприятиям в амбулаторных или стационарных условиях, медицинской реабилитации. Пройти осмотр может любой желающий ветеран СВО.

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни — ключевые направления федерального проекта «Здоровье для каждого» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Приоритетное внимание повышению доступности и качества медицинской помощи уделено и в Народной программе партии «Единая Россия» в рамках проекта «Здоровое будущее».

В этом году уже более 900 участников СВО в регионе прошли углубленную диспансеризацию
23 апреля 2026  12:47
В этом году уже более 900 участников СВО в регионе прошли углубленную диспансеризацию
