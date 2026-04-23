"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва

В пятницу, 24 апреля, в 12.00 на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва состоится международная патриотическая акция "Диктант Победы". В этом она посвящена маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, а также событиям Великой Отечественной войны, юбилейные даты которых приходятся на 2026 год.

В этом году в Самарской области зафиксировано рекордное количество площадок для проведения "Диктанта Победы": только в Самарской области их зарегистрировано 2 080. Одна из таких площадок - Музей авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва. Здесь участие в акции примут студенты университета.