Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область

В регионе объявлен план «Ковер».

Угрозу атаки БПЛА в Самарской области объявили в 2:30 по местному времени. Росавиация закрыла воздушное пространство над регионом. По данным онлайн-табло Курумоча, на момент публикации был задержан вылет 7 рейсов: 1 в Екатеринбург, 3 в Москву, 2 в Санкт-Петербург и 1 международный рейс в Хургаду.

Еще больше самолетов не могут впустить в воздушную гавань Самары — 8 рейсов. Среди них: 4 из Москвы, 2 из Петербурга и по одному рейсу из Худжанда и Сочи.

В 6:50 в регионе сработали сирены. Чуть позже стало известно, что беспилотник попал в жилой дом прямо в Самаре.

«Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован», — заявил глава региона Вячеслав Федорищев.

Также губернатор сообщил об атаке дронов на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Там, по его словам, есть как погибший, так и пострадавшие, пишет 63.RU.