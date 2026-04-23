Самарские студенты могут пройти стажировку в муниципальных и государственных органах

В Самаре стартовал региональный этап в рамках направления «ГосСтарт. Стажировки» Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт». Программы предполагают стажировку в органах власти и подведомственных им организациях или органах местного самоуправления.



Участие в стажировке могут принять граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, которые постоянно проживают на территории РФ и являются обучающимися последнего (выпускного) курса средне-специального учебного заведения, либо учатся по образовательным программам высшего образования (бакалавриата или специалитета с 3 курса включительно).



Первая смена проходит до 30 июня, вторая – с 1 мая по 31 июля, а третья - с 1 июня по 31 августа. Все смены включают этапы заявочной кампании, отборочный этап, образовательный этап и саму стажировку. Регистрация проходит в онлайн-формате на платформе ФГАИС «Молодёжь России»: clck.ru/3SqVhS.



Отметим, что программа реализуется ежегодно в соответствии с планом мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на территории РФ, утверждаемым приказом Федерального агентства по делам молодежи.

