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Назван предельный срок хранения окрошки

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Назван предельный срок хранения окрошки

Летом риск порчи окрошки и, как следствие, отравления особенно высок, предупредила гастроэнтеролог и гепатолог «СМ-Клиники» Елена Бутенко. Предельный срок хранения этого популярного блюда она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Бутенко, если окрошка длительное время находится вне холодильника, риск пищевого отравления действительно существует. Уже через несколько часов при высокой температуре в продуктах начинают активно размножаться бактерии, способные вырабатывать токсины. Особенно быстро этот процесс происходит летом, когда температура окружающей среды способствует росту микроорганизмов, подчеркнула Бутенко.

Врач отметила, что даже свежеприготовленные ингредиенты не гарантируют безопасность блюда при неправильном хранении. Оставлять окрошку в теплом помещении более чем на один час не рекомендуется. «Санитарные нормы допускают, что хранить полуфабрикат окрошки в холодильнике при температуре от плюс 2 до плюс 4 градусов можно не более 12 часов после приготовления. Однако на практике срок годности зависит не только от температуры, но и от качества продуктов, соблюдения санитарных требований во время приготовления и состава самого блюда», — рассказала Бутенко.

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