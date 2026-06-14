Специалисты по кибербезопасности предупредили о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники используют ИИ для привлечения пользователей на фейковые интернет-магазины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на экспертов Ask Silver.

Схема основана на использовании брендов, которые недавно прекратили самостоятельную деятельность, были поглощены другими компаниями или сменили официальные сайты. После закрытия оригинальных сайтов злоумышленники создают их визуальные копии и добиваются того, чтобы поисковые системы и ИИ-модели воспринимали их как легитимные источники информации, пишет Газета.

Одним из примеров стала британская обувная марка Russell & Bromley, которая в начале 2026 года вошла в состав компании Next. После прекращения работы прежнего сайта в интернете появились мошеннические ресурсы, имитирующие официальный магазин бренда.

По данным исследователей, пользователи, интересовавшиеся продукцией Russell & Bromley через чат-боты, могли получать ссылки на такие сайты. Внешне они практически не отличались от оригинального ресурса и использовались для сбора платежных данных покупателей.

Эксперты считают, что злоумышленники могли искусственно повышать авторитет мошеннических сайтов за счет большого количества публикаций, ссылок и других сигналов, влияющих на алгоритмы поиска и рекомендации ИИ-систем. В результате языковые модели могли ошибочно воспринимать подобные сайты как надежные источники.

После появления сообщений о проблеме OpenAI обновила ответы по запросам, связанным с Russell & Bromley. Теперь система предупреждает пользователей о возможном существовании подозрительных ресурсов и рекомендует внимательно проверять сайты, предлагающие товары бренда по низким ценам.

Специалисты отмечают, что инцидент демонстрирует новый вектор атак, связанный с распространением ИИ. Если ранее мошенники стремились манипулировать поисковой выдачей, то теперь объектом воздействия становятся и системы ИИ-рекомендаций.

Эксперты также предупреждают, что риски могут возрасти с развитием агентных ИИ-платформ, которые будут не только подбирать товары, но и участвовать в оформлении покупок. В таком случае злоумышленники получат дополнительную мотивацию для манипулирования информацией, используемой искусственным интеллектом при принятии решений.