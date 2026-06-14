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В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана, который будет в ночь на 15 июня

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В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана, который будет в ночь на 15 июня

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 15.06.2026 местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее».

МЧС России напоминает:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

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