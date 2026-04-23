В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле

В Самарской области продолжается нехватка работников в сфере розничной торговли. Об этом говорится в исследовании hh.ru по итогам первого квартала 2026 года.
Регион занял второе место в Приволжском федеральном округе по числу вакансий в ритейле — 4,6 тысячи предложений. Больше только в Татарстане.
При этом работодатели сталкиваются с дефицитом кандидатов. На одну вакансию в Самарской области приходится около 3,5 резюме, тогда как нормальным считается показатель от 4 до 8. Это означает, что часть позиций остаётся закрытой дольше обычного.
Особенно остро не хватает продавцов и кассиров. Компании всё чаще ищут сотрудников не только с базовыми навыками работы с кассой и выкладкой товара, но и с умением общаться с клиентами и продавать.
Также растёт спрос на универсальных работников — тех, кто может совмещать несколько функций и быстро обучаться.
По данным hh.ru, медианная зарплата в рознице в регионе составляет около 52,4 тысячи рублей в месяц, что немного выше среднего уровня по округу, пишет Самара-МК.