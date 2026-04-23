Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию

Турнир проходит с 22-го по 29 апреля в Казани. Участвуют 500 человек из 25 субъектов страны. Минспорта 63-го региона подробнее рассказал о выступлении самарца Кирилла Бородачева.

Всего разыгрывают 12 комплектов наград среди мужчин и женщин в трех дисциплинах в командном и личном зачетах. Состязание стартовало с поединков рапиристов.

У них первое место занял воспитанник самарской СШОР № 5 Кирилл Бородачев. В финале одолел соперника из Башкортостана Владислава Журавлева — 15:9. Победа в чемпионате России стала пятой для выходца из нашей губернии. Это рекорд.

Его брат Антон добрался до 1/8 финала и проиграл Даниилу Керику из Нижегородской области. Последний по итогу взял бронзу, пишет Самара-МК.