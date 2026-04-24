Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
Развлекательная программа на игре "Крылья Советов" – "Локомотив"

25 апреля на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Локомотива".

Игра 27 тура МИР РПЛ начнется в 18:00. 

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 16:00.

Совместно с титульным партнером FONBET клуб подготовил насыщенную развлекательную программу. Гостей встретят Крыс Лютик и Мята.

У входа №3 будет работать бренд-зона FONBET с интерактивами: Speed Attack, "Стена удачи", "Хватай-ка", "Плинко", а также фирменной атрибутикой.

Там же расположится текболл.

С 16:00 до 18:00 в ВИП-зоне и зоне гостеприимства A404 будут открыты детские площадки "АстроЛенда" с мастер-классами и встречами с любимыми персонажами.

На 4-м этаже трибун А и С разместятся теплые зоны.

В зоне A403 – конкурсы и розыгрыши от ведущего Александра Четверикова.

В A404 представят благотворительный проект "Детские деревни", а иллюстратор Юлия Кондрашенкова создаст для гостей персональные fashion-скетчи.

Для отдыха перед матчем будет работать релакс-зона клуба в А402. В A405 – игровые приставки PS5 с EA FC, а также сабсоккер, настольный футбол, теннис и деревянные игры от "Игротеки".

В A406 пройдет интерактивное шоу от Good Night Show.

Аквагрим доступен в A405, С416, ВИП-зоне и на входных группах №2 и №3.

В музее клуба (1-й этаж, сектор В) пройдёт выставка трофеев и раритетов, а также фотозона "Раздевалка "Крыльев Советов".

Для незрячих болельщиков будет доступно тифлокомментирование в приложении "Особый взгляд".

В день матча от "Ладьи" до стадиона будут курсировать бесплатные автобусы.

Рядом со стадионом доступны бесплатные парковки.

Для посещения необходима карта болельщика. Ее можно оформить в мобильном пункте МФЦ на стадионе около входа №3 с 14:00 до 19:00 при наличии оригинала паспорта, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).
24 апреля 2026, 16:26
В день футбольного матча 25 апреля в Самаре работа общественного транспорта будет усилена
25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды... Общество
23 апреля в областной столице на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч в рамках 26 тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг.
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 23 апреля
23 апреля в областной столице на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч в рамках 26 тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. Общество
В 26-ом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на стадионе «Фишт» встречались с «Сочи».
«Крылья Советов» в гостях проиграли «Сочи» - 1:2
В 26-ом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на стадионе «Фишт» встречались с «Сочи». Спорт
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
