Каждый второй свободный жителей Самары мечтает о создании семьи

Половина одиноких жителей Самары мечтают о создании семьи в ближайший год. Каждый четвертый (27%) стремится изменить свой статус, а 23% не строят на этот счет конкретные планы, но признается в желании обзавестись супругом и детьми. У свободных респондентов реже, чем у тех, кто живет с партнером, получается тратить деньги на все желаемое: почти каждому второму (49%) хватает лишь на необходимые траты и только 22% одиночек могут позволить себе дополнительные расходы против 28% женатых участников опроса. К таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс Страхование (MOEX:RENI) по результатам опроса* жителей крупных городов.

Жители Самары чаще других россиян признавались во мнении, что жить с семьей в финансовом плане все же проще, чем в одиночку – 65% опрошенных против 55% россиян. Свыше трети (41%) из тех, кто считает семейную жизнь легче, отметили, что в паре появляется взаимная финансовая и бытовая поддержка, а 37% выделили среди плюсов возможность разделить обязательные платежи с партнером. Интересно, что более простой семейную жизнь на 12% чаще называли россияне, которые уже имели соответствующий опыт, нежели те, кто пока живет в одиночку или с родителями (60% против 48% соответственно).

Распределяя семейный бюджет, наибольшую часть заработка самарцы направляют на ипотеку и продукты питания (по 38%), а также образование (19%). Среди факторов, которые сильнее всего влияют на финансовое положение семьи, 41% опрошенных выбрали стабильность заработка, 33% – общий уровень дохода, каждый пятый (21%) считает приоритетом наличие собственного жилья, а 5% – финансовую грамотность и дисциплину членов семьи.

«Как показало исследование, ипотека занимает первое место среди крупнейших семейных расходов, поэтому большее значение имеют инструменты защиты таких инвестиций. Речь идет не только о страховании имущества и жизни заемщика, но и о проверке сделки перед покупкой и титульном страховании, которое защищает покупателя от рисков утраты права собственности на купленную квартиру, - комментирует управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра. - Появились новые инструменты такой защиты. В частности, наша компания запустила сервис, совмещающий юридическую экспертизу сделки со страхованием от потери права собственности. По итогам проверки, если история объекта не имеет проблем, клиент получает полис титульного страхования. Если найдены устранимые недочеты, выдается перечень правок, после которых можно вернуться к оформлению полиса. При обнаружении критических проблем мы рекомендуем отказаться от сделки, а клиент может повторно проверить другой объект, без доплаты. Для квартиры за 10 млн рублей такая проверка обойдется в 25 тысяч рублей, что ниже средней стоимости титульного страхования (0,2 – 0,4%)»

Респондентам также предлагалось назвать сумму ежемесячного дохода, которая, по их мнению, необходима семье с двумя детьми для комфортной жизни. Почти треть (32%) уверены, что для этого будет достаточно заработка в 100–200 тыс. рублей, 35% – от 200 до 300 тысяч, а 30% назвали сумму свыше 300 тыс. рублей. Кроме того, подавляющее большинство (81%) опрошенных сходятся во мнении, что при создании семьи необходимо расширять финансовую подушку, в частности, 32% считают, что денежный резерв нужно увеличить как минимум в два раза.