Наличие машины делает мужчину привлекательнее для отношений – так считают 40% женщин

Автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения. Для многих он является маркером определенного образа жизни, привычек и характера человека. Аналитики сервиса онлайн-знакомств Mamba и СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), выяснили, насколько наличие машины влияет на привлекательность партнера, что раздражает в манере вождения и каким должно быть идеальное свидание с автолюбителем.

Автомобиль по-разному влияет на симпатию у мужчин и женщин

Отношение к автомобилю партнера у россиян разного пола расходится кардинально. Почти 80% мужчин признаются, что наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения.

Девушки смотрят на вопрос иначе – лишь 21% готовы встречаться с мужчиной без авто, 46% надеются, что машина у него появится со временем, а еще 33% вовсе не рассматривают партнера без автомобиля.

Что машина говорит о человеке

Для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой – так ответили 64% опрошенных. Еще 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвезти в нужный момент. Кроме того, 22% связывают автомобиль с уверенностью в себе, а 18% — с надежностью. Для части женщин наличие машины является синонимом успеха: каждая пятая (20%) воспринимает ее как показатель состоятельности партнера, а 17% – как признак статуса и амбиций.

Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе и романтики в образе автолюбительницы видят меньше. Для 44% мужчин наличие машины у женщины говорит в первую очередь о мобильности, для 33% — о практичности, а для 28% — о независимости. Уверенность в себе отметили 26%, стиль, вкус, статус и амбиции – по 12% каждый.

Авто также влияет на восприятие потенциального партнера. Так, 40% женщин признаются, что мужчина с машиной кажется им более привлекательным, тогда как среди мужчин такого мнения придерживаются лишь 10%. Для большинства респондентов мужского пола (52%) автомобиль у женщины является скорее приятным бонусом, чем фактором, влияющим на симпатию.

Марка имеет значение – но не для всех

Для более половины мужчин (55%) марка автомобиля девушки не играет никакой роли. Если же предпочтения есть, то чаще всего симпатия достается женщинам на практичных автомобилях без акцента на статусность (17%), японских авто и машинах премиальных марок (по 15%). Девушки на немецких автомобилях кажутся привлекательнее 7% опрошенных, а спорткары, внедорожники и пикапы оказались в числе наименее популярных вариантов авто для женщин.

Представительницы прекрасного пола в этом вопросе оказались куда более конкретны. Лишь 28% девушек отметили, что марка авто партнера для них не принципиальна. Остальные же имеют четкие предпочтения: премиальные автомобили (37%), японские марки (29%), большие внедорожники и пикапы (24%), немецкие марки (15%) и практичные автомобили (7%).

Как едет – так и живет

Многим опрошенным стиль вождения способен рассказать о человеке не меньше, чем анкета в приложении знакомств. Женщины ценят спокойствие и уверенность за рулем (67%), вежливость к другим участникам дороги (36%) и аккуратное управление машиной (32%). Главными «красными флагами» для женщин оказались агрессивная манера вождения и перестроения «шашками», а также постоянное использование звукового сигнала и ругань за рулем

Мужчины тоже ценят спокойную манеру вождения (48%), а сильнее всего их раздражает телефон в руках за рулем (58%) и агрессия на дороге (42%).

Дорога оказывается одним из лучших тестов на совместимость, который не требует специальной подготовки: по мнению женщин, за рулем прежде всего видна реакция на стресс (57%) и чувство юмора (46%). Мужчины ставят на первое место легкость в общении (38%) и поведение в нештатных ситуациях (34%).

Фото за рулем и первое свидание: как произвести впечатление

Снимок в дорогом авто на фото профиля – популярный прием в анкетах, который, впрочем, не работает так, как задумано. Около половины мужчин (48%) и женщин (51%) считают такие фотографии скорее попыткой пустить пыль в глаза, а привлекательными их находят лишь 17% мужчин и 11% женщин.

Зато автомобиль вполне может стать частью удачного первого свидания: 39% респондентов мужского пола считают поездку в авто вдвоем романтичной и удобной, а еще 34% готовы использовать машину, чтобы за один вечер посетить сразу несколько мест.

К свиданиям в машине женщины относятся без особого энтузиазма: 57% не готовы рассматривать такой формат для первой встречи. При этом 17% признаются, что просто покататься вдвоем – это романтично. Лучшим сценарием для автомобильного свидания респонденты называют поездку за город с остановкой в кафе или красивом месте с видом на природу.

Как выяснилось по результатам исследования, автомобиль является не столько способом произвести впечатление, сколько возможностью лучше узнать человека. Именно совместная поездка помогает понять, насколько комфортно будет рядом друг с другом не только в дороге, но и в отношениях.

В исследовании приняли участие более 2500 респондентов со всей России в период с 27 мая по 2 июня 2026 года.