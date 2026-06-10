Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась на 85-м году жизни. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Центрального академического театра Российской Армии.

«После продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, великая русская драматическая актриса», — указано в Telegram-канале.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. После окончания школы с золотой медалью и музыкальной школы она поступила в Театральное училище имени Щукина. Сразу после выпуска Чурсина начала работать в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Позднее, с 1974 по 1984 год, была актрисой Ленинградского театра драмы имени Пушкина.

Чурсина являлась членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств и Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Актриса получила широкую известность благодаря ролям в кино, театре и на телевидении. В разные годы она снималась в сериалах «Интерны» и «Закрытая школа», а также сыграла в фильме 2008 года «Мой муж — гений». За годы творческой деятельности она исполнила более 100 ролей в кино и на телевидении.

За многолетнюю творческую деятельность Чурсина была удостоена государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и ордена Почета. Также артистка получила приз XII Международного кинофестиваля «Бригантина», пишут "Известия".