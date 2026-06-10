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В Севастополе при атаке БПЛА уничтожен шедевр Рубо «Оборона Севастополя»

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В Севастополе при атаке БПЛА уничтожен шедевр Рубо «Оборона Севастополя»

Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", созданная Францем Рубо, сильно повредилась при атаке ВСУ, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр <...> практически уничтожен", — написал он в канале на платформе "Макс".

БПЛА самолетного типа целенаправленно ударили по объекту культурного наследия сегодня ночью. Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.

На месте работают 83 человека и 22 единицы техники. По поручению губернатора туда прибыл директор департамента общественной безопасности.

Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.

В 1942 году здание подверглось атаке фашистской авиации и артиллерии. Советским военным удалось спасти 86 фрагментов — 2/3 картины. Их вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву. К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954-м музей открылся вновь.

С тех пор ее посетило более 40 миллионов человек, пишет РИА Новости.

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