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Более 130 заявок подали комитеты учебных заведений Самарской области на конкурс от Общества «Знание»

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Более 130 заявок подали комитеты учебных заведений Самарской области на конкурс от Общества «Знание»

Завершилась заявочная кампания третьего сезона всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ. Экспертам предстоит рассмотреть более семи тысяч заявок, 135 из которых направлены активными общественниками Самарской области. Лучшие инициативы будут воплощены в жизнь, получив финансирование в размере от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

Организатором конкурса выступает Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Это еще один масштабный проект, направленный на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций, поддержку инициатив, которые формируют комфортную и безопасную среду для детей и молодежи.

В этом году к конкурсу смогли присоединиться родкомы детских садов, а также техникумов и колледжей нашей страны. Это расширило не только географию участников, но и архитектуру представленных инициатив. Отметим, что самыми активными участниками конкурса стали родители из Республики Татарстан. Они направили 1082 предложения по развитию воспитательного пространства в своем регионе. На втором месте родительские комитеты из Краснодарского края. От них на конкурс было подано 812 заявок. Также в пятерку самых активных регионов вошли: Чувашская республика с 285 заявками, Республика Башкортостан с 264 заявками и Ростовская область с 230 заявками.

В третьем сезоне впервые к конкурсу присоединились родительские комитеты дошкольных и профессиональных образовательных организаций. Так, среди участников: более 4 тысяч школьных родительских комитетов, более 2 тысяч родительских комитетов дошкольных образовательных организаций и около 400 родительских комитетов колледжей.

Свои идеи активные родители школьников и студентов могли заявить по нескольким направлениям: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание и научное познание. Впервые в этом году добавилась номинация, связанная с социализацией подростков из группы риска.

«Конкурс инициатив родительских сообществ стал важной площадкой для взаимодействия с родителями по всей стране. У такого сотрудничества большой потенциал, ведь семьи и образовательные организации объединены общей целью – всестороннее развитие наших детей. В этом году конкурс стал масштабнее, он привлекает участников не только школ, но и детских садов и колледжей. Мы внимательно изучим все поступившие идеи, выберем лучшие практики и в перспективе постараемся распространить их на всю страну», – рассказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Проекты-победители будут определены до 30 июня. А претворить лучшие идеи в жизнь родкомам предстоит до середины ноября этого года.

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